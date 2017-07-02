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В Израиле

Прогноз погоды на 2 июля: жарко, температура выше среднесезонной

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 05:47 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 2 июля: жарко, температура выше среднесезонной

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 июля, температура воздуха будет выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Особенно жарко будет во внутренних районах. В утреннее и вечернее время возможна дымка на побережье Средиземного моря и в северном Негеве.

В Иерусалиме – 26-37 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 24-32, в Эйлате – 31-44. В Беэр-Шеве – 24-40, в Мицпе-Рамоне – 25-37, на побережье Мертвого моря – 33-42, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 26-37, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-43, на Голанских высотах – 24-38.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 25 км/ч).

В понедельник ожидается дополнительное повышение температуры, шарав. Во вторник-среду ожидается небольшой спад жары, но температура все же будет выше среднесезонной.

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