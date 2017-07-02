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Тайный агент полиции привел к разоблачению торговцев наркотиками и боеприпасами в Негеве

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
Тайный агент полиции привел к разоблачению торговцев наркотиками и боеприпасами в Негеве

В ночь на воскресенье, полиция провела обыск в домах 19 жителей деревни Бир а-Даж в Негеве. Обыски произведены в домах жителей, подозреваемых в торговле боеприпасами и наркотиками.

Подозреваемые задержаны. Операция полиции стала итогом длительной работы тайного агента, собиравшего улики в отношении подозреваемых. Деятельность тайного агента продолжалась более десяти месяцев, и лишь после того, как в распоряжении полиции оказалось достаточно улик, подозреваемые были задержаны.

2 июля подозреваемые предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

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