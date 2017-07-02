Тайный агент полиции привел к разоблачению торговцев наркотиками и боеприпасами в Негеве

В ночь на воскресенье, полиция провела обыск в домах 19 жителей деревни Бир а-Даж в Негеве. Обыски произведены в домах жителей, подозреваемых в торговле боеприпасами и наркотиками.

Подозреваемые задержаны. Операция полиции стала итогом длительной работы тайного агента, собиравшего улики в отношении подозреваемых. Деятельность тайного агента продолжалась более десяти месяцев, и лишь после того, как в распоряжении полиции оказалось достаточно улик, подозреваемые были задержаны.

2 июля подозреваемые предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.