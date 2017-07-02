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В Израиле

Грабитель Почтового банка вернулся домой после шоппинга и был арестован

время публикации: 17:59 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото
Грабитель Почтового банка вернулся домой после шоппинга и был арестован
"Это ограбление. Без паники. Передай мне 100 тысяч шекелей или я начну стрелять в находящихся здесь людей"

31-летний житель Ашдода, уже имеющий судимость за ограбление, был задержан полицией спустя несколько часов после налета на отделение Почтового банка.

26 июня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный преступник ограбил отделение Почтового банка в квартале "алеф" Ашдода. Свидетели рассказали, что мужчина прошел к окошечку кассы и протянул записку, в которой было написано: "Это ограбление. Без паники. Передай мне 100 тысяч шекелей или я начну стрелять в находящихся здесь людей". Пресс-служба полиции сообщает, что сотрудник банка передал грабителю 7.030 шекелей из кассы, после чего преступник скрылся.

На изображении с камеры наблюдения, установленной в банке, сотрудники полиции опознали преступника, уже имеющего судимость и освободившегося из тюрьмы два года назад. К дому подозреваемого были отправлены полицейские.

Однако выяснилось, что грабитель прямо из банка отправился по магазинам. Он вернулся домой с обновками. Задержавшие его полицейские, нашли в его кошельке 4.000 шекелей.



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