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В Израиле

2 июля бывший депутат Басель Ратас начинает отбывать наказание в тюрьме

время публикации: 08:29 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
Басель Ратас

В воскресенье, 2 июля, бывший депутат Кнессета Басель Ратас (Объединенный арабский список) начнет отбывать наказание в тюрьме "Гильбоа".

Ратас, представлявший в Объединенном арабском списке партию БАЛАД, был приговорен к двум годам тюремного заключения, 18 месяцам заключения условно и штрафу в размере 120.000 шекелей.

В рамках досудебной сделки, Ратасу было предъявлено смягченное обвинение.

Бывшему депутату инкриминировались незаконная доставка мобильных телефонов в тюрьму, предоставление средств для совершения терактов, пронос в тюрьму документов в обход администрации и обман общественного доверия.

Как сообщает 2 июля Джеки Хури в газете "Гаарец", накануне в Рамалле состоялось мероприятие в поддержку Баселя Ратаса. В мероприятии приняли участие депутаты от Объединенного арабского списка во главе с Айманом Удэ.

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