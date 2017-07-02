Специалисты: авария на заводе "Ротем" - крупнейшая экологическая катастрофа в Иудее

По оценкам Управления природы и парков Израиля, миллионы шекелей и несколько лет восстановительных работ потребуются для того, чтобы устранить последствия утечки кислотного раствора из бассейна на заводе "Ротем".

В воскресенье, 2 июня, инспекторы Управления осмотрели русло реки Ашлим в Иудейской пустыни, в которую стекал кислотный раствор, после чего сообщили, что ущерб от аварии намного серьезнее, чем предполагалось. По их словам, это одна из самых крупных экологических катастроф в Иудейской пустыне за последние годы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что раствор разлился на площади около 600 дунамов. Сразу после аварии заповедник вдоль русла реки был закрыт для туристов. По оценкам специалистов, режим закрытой зоны будет действовать, по крайней мере, до следующего наводнения в Иудейской пустыне, когда потоки воды смоют часть отравляющих веществ.

Авария на заводе по производству сельхозудобрений произошла пятницу, 30 июня. По невыясненной пока причине обрушилась 60-метровая стена бассейна, в котором хранились сточные воды, содержащие кислоту в высокой концентрации. Десятки тысяч кубических метров воды выплеснулись в русло реки Ашлим.

Министерство экологии пригласило руководство предприятия на слушания в министерстве, которые состоятся в понедельник, 3 июля. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в министерстве рассматривают несколько опций: может быть выпущен приказ о временном закрытии предприятия; предприятие может быть оштрафовано, а также против руководящих сотрудников может быть возбуждено уголовное дело.





