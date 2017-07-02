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В Израиле

Саар: "Создание палестинского государства усугубит демографическую проблему"

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
Гидеон Саар

Бывший министр Гидеон Саар выступил на Конференции президентов еврейских организаций в Нью-Йорке. Касаясь в своей речи ситуации на переговорах с ПНА, Гидеон Саар сказал: "Будет большой ошибкой вернуться к идее создания палестинского государства на территории Иудеи и Самарии в качестве так называемого решения конфликта".

Саар: "Создание палестинского государства на Западном берегу повлечет за собой наплыв палестинских и сирийских беженцев, а также радикальных исламистов, которые соберутся со всего мира прямо у нас перед носом, чтобы вести войну против еврейского государства, а у Израиля не будет возможности контролировать ситуацию", - добавил он.

"Создание палестинского государства не решит так называемую демографическую проблему, а создаст её", - заявил Гидеон Саар.

Саар также призвал США поддержать независимость курдов, на фоне референдума, который состоится в ближайшем сентябре в курдском регионе Ирака.

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