Саар: "Создание палестинского государства усугубит демографическую проблему"

Бывший министр Гидеон Саар выступил на Конференции президентов еврейских организаций в Нью-Йорке. Касаясь в своей речи ситуации на переговорах с ПНА, Гидеон Саар сказал: "Будет большой ошибкой вернуться к идее создания палестинского государства на территории Иудеи и Самарии в качестве так называемого решения конфликта".

Саар: "Создание палестинского государства на Западном берегу повлечет за собой наплыв палестинских и сирийских беженцев, а также радикальных исламистов, которые соберутся со всего мира прямо у нас перед носом, чтобы вести войну против еврейского государства, а у Израиля не будет возможности контролировать ситуацию", - добавил он.

"Создание палестинского государства не решит так называемую демографическую проблему, а создаст её", - заявил Гидеон Саар.

Саар также призвал США поддержать независимость курдов, на фоне референдума, который состоится в ближайшем сентябре в курдском регионе Ирака.