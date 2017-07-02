В Верхней Галилее 43-летнего мужчину укусила за лицо ядовитая змея

В ночь на воскресенье, 2 июля, в поселке Туба, расположенном в Верхней Галилее, недалеко от Хацор а-Глилит, ядовитая змея – по всей видимости, гадюка – укусила за лицо 43-летнего местного жителя.

Медики прибывшей на место бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в медицинский центр "Зив" в Цфате.

Состояние мужчины оценивается врачами как от средней степени тяжести до тяжелого.

Змеи в Израиле активны практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев. Многие из них ядовиты. При встрече со змеей лучше отступить, не пытаться ее прогонять и не провоцировать нападение. В случае укуса надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи.

Специалисты также советуют при наличии такой возможности, сфотографировать змею, которая укусила человека, чтобы потом врачи точнее могли выбрать оптимальный способ лечения.