Взрыв в центре Дамаска унес жизни не менее 20 сирийцев

В результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в Дамаске погибли 20 человек и еще десятки людей были ранены. Об этом, как сообщает агентство SANA, поставил в известность Совет Безопасности ООН министр иностранных дел Сирии.

Взрыв произошел в квартале Баб Тума ("Ворота Фомы").

Ранее сирийские СМИ сообщили, что к Дамаску направлялась группа террористов на трех заминированных автомобилях. Две машины были нейтрализованы недалеко от города, третья смогла доехать до ворот Баб Тума, где смертник совершил самоподрыв.