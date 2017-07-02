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В Израиле

Взрыв в центре Дамаска унес жизни не менее 20 сирийцев

время публикации: 21:20 | последнее обновление: 21:20 блог версия для печати

В результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в Дамаске погибли 20 человек и еще десятки людей были ранены. Об этом, как сообщает агентство SANA, поставил в известность Совет Безопасности ООН министр иностранных дел Сирии.

Взрыв произошел в квартале Баб Тума ("Ворота Фомы").

Ранее сирийские СМИ сообщили, что к Дамаску направлялась группа террористов на трех заминированных автомобилях. Две машины были нейтрализованы недалеко от города, третья смогла доехать до ворот Баб Тума, где смертник совершил самоподрыв.

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