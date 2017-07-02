Жительница Тайбе тяжело ранена братом, полиция ведет розыск нападавшего

В воскресенье, 2 июля, в больницу "Меир" в Кфар-Сабе были доставлены две жительницы Тайбе, получившие ножевые ранения, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По сведениям полиции, женщины были ранены их родственником, который объявлен в розыск.

33-летняя женщина получила тяжелые ранения, в результате нападения, совершенного ее братом. Также была ранена ее 59-летняя мать, получившая легкие порезы, не представляющие угрозы для жизни.

Накануне вечером в Тайбе была застрелена 55-летняя женщина. По состоянию на момент публикации этого сообщения, о задержании подозреваемого или подозреваемых в совершении этого преступления не поступало.