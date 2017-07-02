2 июля 2017 г.
последняя новость: 13:44
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:44 Полиция временно откроет Храмовую гору для доступа депутатов
13:14 В Кинерете обнаружено тело пропавшего мужчины
13:10 Женщине стало плохо во время купания в Мертвом море, она госпитализирована в тяжелом состоянии
12:39 Жительница Тайбе тяжело ранена братом, полиция ведет розыск нападавшего
12:38 Владелец рекламного агентства в Иерусалиме обвиняется в сексуальных преступлениях
12:05 Саар: "Создание палестинского государства усугубит демографическую проблему"
11:38 Задержан один из подозреваемых в убийстве полицейских в Иорданской долине в 2009 году
09:48 Неподалеку от пляжа в Бат-Яме утонул мужчина
09:26 Тайный агент полиции привел к разоблачению торговцев наркотиками и боеприпасами в Негеве
08:29 2 июля бывший депутат Басель Ратас начинает отбывать наказание в тюрьме
В Израиле

Жительница Тайбе тяжело ранена братом, полиция ведет розыск нападавшего

время публикации: 12:39 | последнее обновление: 12:41 блог версия для печати фото
Жительница Тайбе тяжело ранена братом, полиция ведет розыск нападавшего

В воскресенье, 2 июля, в больницу "Меир" в Кфар-Сабе были доставлены две жительницы Тайбе, получившие ножевые ранения, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По сведениям полиции, женщины были ранены их родственником, который объявлен в розыск.

33-летняя женщина получила тяжелые ранения, в результате нападения, совершенного ее братом. Также была ранена ее 59-летняя мать, получившая легкие порезы, не представляющие угрозы для жизни.

Накануне вечером в Тайбе была застрелена 55-летняя женщина. По состоянию на момент публикации этого сообщения, о задержании подозреваемого или подозреваемых в совершении этого преступления не поступало.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2017 г.
Стрельба в Тайбе, убита женщина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июня 2017 г.
ДТП в Тайбе, один из пострадавших умер в больнице
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2017 г.
Житель Тайбе лишил свободы своего брата, желавшего призваться в ЦАХАЛ и пройти гиюр
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
В южном Тель-Авиве убит житель Тайбе







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017