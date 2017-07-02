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В Израиле

Неподалеку от пляжа в Бат-Яме утонул мужчина

время публикации: 09:48 | последнее обновление: 10:36 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 2 июля 2017 года

Утром в воскресенье, 2 июля, 70-летний мужчина утонул, купаясь неподалеку от пляжа А-Села в Бат-Яме.

Мужчина был извлечен из воды, и медики скорой помощи "Маген Давид Адом" на протяжении длительного времени пытались спасти жизнь потерпевшему. Однако усилия оказались безуспешными, и медики были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Ранее 86-летняя женщина была извлечена из воды неподалеку от одного из раздельных пляжей в Тель-Авиве.

Согласно опубликованной информации, медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали женщине первую помощь, а затем доставили в больницу "Ихилов".

Состояние женщины оценивается как тяжелое, и она подключена к аппарату искусственного дыхания.

Обстоятельства происшествия расследуются.

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