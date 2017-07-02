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В Израиле

Нетаниягу наложил вето на законопроект о Иерусалиме

время публикации: 14:24 | последнее обновление: 14:39 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

В воскресенье, 2 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заблокировал попытку вынести на рассмотрение законопроект об "объединенном Иерусалиме". Согласно тексту законопроекта, любое решение о разделе Иерусалима может быть принято только большинством в 80 депутатов.

Нетаниягу, изначально возражавший против этой законодательной инициативы, воспользовался правом вето, закрепленным за ним в рамках коалиционных соглашений, чтобы добиться снятия вопроса с обсуждения.

В окружении главы "Байт Иегуди" Нафтали Беннета заявляют: "Единство Иерусалима должно подтверждаться делами, а не словами. В ближайшие дни мы продолжим попытки добиться утверждения законопроекта".

Приближенные премьер-министра отмечают, что Нетаниягу наложил вето, так как министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") отвергла предложение, которое было выдвинуто министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным ("Ликуд") при поддержке министра алии и интеграции Софы Ландвер (НДИ). "Изменения основного закона могут производиться только по соглашению всех коалиционных фракций", – отмечают в окружении премьер-министра.

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