"ЦАХАЛу нужны ультраортодоксы". Интервью с депутатом Кнессета Ализой Лави

Депутат Кнессета Ализа Лави ("Еш Атид") заявила в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что готовность подержать законопроект о призыве в первом чтении продиктовано желанием исправить ситуацию, существующую уже 70 лет, и нуждающуюся в изменении.

"Непросто критиковать Бен Гуриона, но есть вопросы, в которых он оставил нам неразрешенные проблемы, и сейчас с большим опозданием пришло время их решать. Одной из таких проблем является проблема участия ультраортодоксов в активной производительной жизни", – сказала депутат Кнессета Лави. "Все, чего удалось достичь в последние годы в этом отношении, было реализовано благодаря нам: был принят закон, который нынешняя коалиция отменила, мы подали иск в БАГАЦ и выиграли. И вот сейчас есть возможность принять новый закон. Он не идеален, поверьте я могу очень много сказать по поводу него, но я все время задаю вопрос – какова альтернатива? Ждать еще 70 лет и надеяться, что сложится более благоприятная ситуация, которая позволит принять более совершенный закон? Я не думаю, что это правильный путь", – говорит законодатель.

Депутат Лави рассказала, что на фоне решения голосовать за законопроект на нее оказывается мощное давление: "Вчера вечером, приехав домой, я обнаружила листовки и памфлеты, разбросанные по двору. Поверьте – это не самое приятное. Но то, что сейчас делает "Сионистский лагерь" – это попытка циничным образом приобрести политические дивиденды. Все знают, и в "Сионистском лагере" знают, что мы не даем правительству карт-бланш. Если они попытаются перед вторым и третьим чтением изменить законопроект, мы будем первыми, кто выступит против него".

Ализа Лави заявила, что не опасается политической и электоральной цены, которую ее партия может заплатить за это решение: "Мы верны своей линии, на протяжении всей каденции "Еш Атид" вела себя как ответственная оппозиция, критикующая правительство, когда оно того заслуживало, а оно часто того заслуживало. В то же время, мы постоянно говорили о том, что окажем поддержку правительству, если оно будет делать верные шаги. Я не могу сказать, что этот шаг стопроцентно верен, далеко не все в этом законопроекте для меня приемлемо. Можно говорить о том, что экономические санкции надо было вводить раньше, можно говорить о разном. Но в конечном счете, этот закон был поддержан армией. А раз он был поддержан ЦАХАЛом и начальником его генерального штаба, за него надо голосовать".

Депутат Лави добавила, что призыв ультраортодоксов необходим не только для них самих, но и для ЦАХАЛа. "Долгое время мы жили, исходя из концепции "приближающегося мира, мирных границ". Был сокращен срок обязательной службы, начались разговоры о необходимости перехода к профессиональной армии, подобное лобби возникло и в Кнессете. И сейчас мы оказались в ситуации, когда Израиль противостоит угрозе по меньшей мере с двух сторон, а личный состав военных частей не укомплектован. Я говорю вам это, как член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Поэтому те, кто говорят, что ультраортодоксы армии не нужны, не вводят вас в заблуждение. Они нужны, и процесс их призыва должен быть постепенным, но непрерывным", – сказала наша собеседница.

Ализа Лави, сама являющаяся религиозной женщиной, считает, что призыв ультраортодоксов не изменит лица армии: "Ультраортодоксы общаются с женщинами на рабочих местах, в общественных учреждениях, повсюду. Почему все считают, что в армии это будет выглядеть иначе? Да, потребуется определенная деликатность, и я не думаю, что необходимо настаивать на том, чтобы религиозный юноша и девушка находились в одном БТРе или танке. Но при наличии такта и деликатности, процесс интеграции в ЦАХАЛе ультраортодоксов и процесс интеграции женщин на ранее недоступных должностях могут идти параллельно. На прошлой неделе состоялась церемония завершения летных курсов ЦАХАЛа. Среди выпускниц были три девушки. Раньше такое было невозможно".

Представительница "Еш Атид" рассказала, что в ее фракции были разные мнения по поводу отношения к законопроекту о призыве. "У нас в партии разные люди, с разными ценностями, а значит и с разным мировоззрением. При этом все были едины во мнении о том, что в первом чтении надо поддерживать законопроект", – сказала наша собеседница. Лави прокомментировала и ситуацию вокруг строительства дополнительной площадки для молитвы возле Стены Плача. По мнению депутата, строительство такой площадки, которая даст возможность желающим молиться вместе, а представителям неортодоксальных течений в иудаизме молиться в соответствии со своими обычаями, может стать шагом на пути к примирению между Израилем и еврейскими общинами диаспоры. "Нетаниягу нанес серьезный ущерб этим отношениям, заморозив компромисс по вопросу о Стене Плача, а также своими шагами в вопросе закона о гиюре. Мне кажется, что "пощечина", которую он получил на выборах главы "Сохнута", стала в известном смысле пробуждающей. Нетаниягу понял, что зашел слишком далеко в своем пресмыкательстве перед ультраортодоксами, и поэтому возобновил работу комиссии по строительству этой дополнительной площадки. Мири Регев вышла из состава комиссии, Айелет Шакед тоже вышла, туда вошел Штайниц, и правительство приняло решение возобновить работы. Хочется надеяться, что это приведет к желаемому результату", – отметила Ализа Лави.

В то же время депутат добавила, что эта площадка, важная сама по себе, зачастую пустует. "Люди, даже светские, приходя к Стене Плача, хотят быть там, где находится непосредственно сама стена, а не в стороне. Это удивительный процесс, и кстати, я часто вижу там выходцев из бывшего СССР, людей зачастую далеких от иудаизма. Но они приходят к Стене Плача, проводят там церемонии бар-мицвы. Я много времени провожу там, и вижу эти семьи. Для меня это очень трогательные и важные моменты", – подчеркнула она.

Говоря о политической ситуации, депутат Лави отметила, что не придает значения опросам. "Вокруг Нетаниягу есть слишком много непонятных и темных историй. Рано или поздно их общий эффект начнет сказываться, и это отразится в опросах и в том, как израильтяне проголосуют. Прежде всего, это касается дела о субмаринах. Вопреки тому, что принято считать, Нетаниягу не вышел чистым из этой истории. Время сделает свое дело, и общественный эффект проявится", – считает Ализа Лави.

Беседовал политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон.





