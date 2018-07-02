Кнессет утвердил закон о замораживании средств ПНА, переводимых семьям террористов

В понедельник, 2 июля, Кнессет утвердил во втором и третьем чтении закон, инициированный депутатами Элазаром Штерном ("Еш Атид") и Ави Дихтером ("Ликуд") об удержании средств, которые ПНА переводит семьям террористов. 87 депутатов проголосовали за законопроект. 15 проголосовали против.

Согласно законопроекту, государство должно изъять из сумм, переводимых в ПА, ту часть, которую автономия выплачивает террористам и их семьям.

Напомним, что после того, как в марте 2017 года законопроект был утвержден в предварительном чтении, правительство представило похожую инициативу, однако в гораздо более мягкой формулировке. Правительственный закон предоставлял право членам военно-политического кабинета прекратить процесс удерживания средств на несколько месяцев, руководствуясь интересами безопасности. В окружении депутата Штерна утверждают, что окончательная и более жесткая формулировка принадлежит именно ему. Она предусматривает автоматическое удержание средств из переводимого в ПА бюджета.

Главными участниками дискуссии были депутаты от Объединенного арабского списка. Депутат Захалка назвал одного из авторов законопроекта, депутата Ави Дихтера "террористом". Депутат Кнессета Ханин Зуаби объявила, что сторонники двух государств для двух народов "не хотят мира в той же степени, как и правые фашисты".

Депутат Кнессета Ави Дихтер ("Ликуд") заявил в ходе заседания, что ПНА переводит семьям террористов пособия на общую сумму 1,2 миллиарда шекелей, что составляет 7% от бюджета Палестинской автономии. Он подверг резкой критике депутатов от Объединенного арабского списка. "Ваши мозги промыты Палестинской автономией", - сказал он.

Кнессет отклонил поправку, предложенную депутатами от партии НДИ, требовавшими заменить название закона и вместо "замораживание" денег объявить о конфискации денег. Были отклонены и остальные поправки.

"Это историческое событие. Этот закон значительно ослабит поддержку террора, оказываемую ПА. Это был наш долг прекратить практику перевода финансовой помощи в ПА, которая идет на зарплаты террористам, виновным в смерти израильтян и только стимулирует террористов. Теперь, каждый палестинский подросток будет понимать, что теперь ему не выгодно идти по дороге террора", - заявил депутат Кнессета Элазар Штерн.

Министр обороны Авигдор Либерман приветствовал утверждение закона. "Каждый шекель, который Абу Мазен заплатит террористам и убийцам автоматически будет вычтен из бюджета ПА. Один из наиболее эффективных методов борьбы с террором - удар по карману террористов, их семей, а также самого Абу Мазена", - заявил Либерман.