Раскол в оппозиции и разногласия в "Яадут а-Тора". Кнессет проголосует за закон о призыве

В понедельник, 2 июля, Кнессет проголосует в первом чтении по закону о призыве в ЦАХАЛ ультраортодоксов.

Фракция "Сионистский лагерь" объявила, что голосование по этому законопроекту будет вотумом недоверия правительству. "К сожалению, нынешний закон о призыве не решает никаких проблем, и вся его цель – продолжать водить за нос БАГАЦ, обслуживая интересы ультраортодоксальных партий", – заявил глава фракции Йоэль Хасон.

Превращение голосования в вотум недоверия правительству означает, что поддержка законопроекта является поддержкой действующей коалиции. Несмотря на это партия "Еш Атид" приняла решение поддержать законопроект. Депутат Кнессета Константин Развозов в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il подверг действия "Сионистского лагеря" резкой критике. ""Сионистский лагерь" разменивает борьбу за равенство распределения бремени на дешевые политические игры. Когда Кнессет утверждал наш законопроект в 2013 году, они ушли с голосования и в соседней комнате обнимались с депутатами от ШАС и "Яадут а-Тора". Они и сейчас подают ультраортодоксам руку в борьбе против призыва", – сказал он.

Решение "Еш Атид" поддержать законопроект гарантирует ему большинство даже в том случае, если депутаты от "Яадут а-Тора" и ШАС проголосуют против. В настоящий момент предполагается, что 10 из 13 ультраортодоксальных депутатов проголосуют против, а министр внутренних дел Арье Дери (ШАС), министр по делам религий Давид Азулай (ШАС) и заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") воздержатся или не явятся на голосование.

После утверждения законопроекта в первом чтении начнется работа над ним в специальной комиссии, которую возглавляет председатель правительственной коалиции Давид Амсалем ("Ликуд"). Целью коалиции является утверждение законопроекта во втором и третьем чтениях до завершения летней сессии Кнессета в конце июля. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая 1 июля на совещании министров от "Ликуда", отметил, что "есть логика и в предложении отсрочить голосование, утвердив законопроект в первом чтении".

Добавим, что основные разногласия по поводу законопроекта существуют внутри блока "Яадут а-Тора". Депутаты от партии "Дегель а-Тора" во главе с Моше Гафни поддерживают законопроект, а депутаты от "Агудат Исраэль" во главе с Яаковом Лицманом возражают против него. В коалиции отмечают, что эти разногласия являются главной угрозой для разрабатываемого законопроекта. "Если в "Яадут а-Тора" договорятся между собой, то закон можно утвердить за два дня", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в коалиции.

Речь идет о законопроекте, разработанном комиссией министерства обороны. 1 июля он был утвержден правительством.

Законопроект предусматривает постепенное увеличение квот призыва учащихся йешив. Число призывающихся ультраортодоксов должно расти на 8% в год на протяжении первых трех лет действия закона. К 2021 году число "харедим", призывающихся в ЦАХАЛ и на альтернативную службу, должно вырасти с 3.000 в 2018 году до 4.967.

После этого рост числа призывников продолжится, но медленными темпами, и к 2027 году в ЦАХАЛе и на альтернативной службе должны находиться 6.844 ультраортодокса.

В отношении йешив, которые не выполняют квоты, предусмотрены экономические санкции. Они не будут применяться в первые два года действия закона, а затем распространятся на все религиозные учебные заведения, не выполняющие 95% квоты.

Добавим, что в повестке дня Кнессета на 2 июля фигурирует и законопроект об удержании средств, которые палестинская администрация переводит семьям террористов.

27 июня комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила этот законопроект ко второму и третьему чтениям. Этот закон, представленный депутатами Элазаром Штерном ("Еш Атид") и Ави Дихтером ("Ликуд"), комиссия утвердила еще 11 июня. Однако глава правительственной коалиции Давид Амсалем подал требование о повторном голосовании с целью внести изменения в текст законопроекта. Изменения были инициированы премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также Советом по национальной безопасности. Они настаивали на внесении в законопроект параграфа, дающего право правительству решать, удерживать ли средства и в каком масштабе и размере. Однако это предложение было отклонено. В коалиции не исключают возможности того, что голосование по законопроекту будет отложено.





