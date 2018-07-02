Майор Кутиков рассказал о том, как ЦАХАЛ помогает сирийским беженцам

В связи с обострением ситуации на юге Сирии, где более недели назад войска Асада при поддержке российской авиации начали масштабное наступление, к израильской границе хлынули тысячи беженцев. Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль не примет беженцев на своей территории, однако будет обеспечивать их гуманитарной помощью.

В минувшую пятницу израильские военные передали на сирийскую территорию десятки тонн продовольствия, медикаментов, одежды и обуви и других предметов первой необходимости.

За гуманитарную и медицинскую помощь жителям Сирии отвечает подразделение ЦАХАЛа по поддержке добрососедских отношений с Сирией (״מנהלת שכנות טובה״). Редакция NEWSru.co.il побеседовала с майором Сергеем Кутиковым, командиром медицинского отделения этого подразделения.

Сергею Кутикову 44 года, он врач-реабилитолог, репатриировался в Израиль в 2002 году, с 2003-го служит в Армии обороны Израиля. Женат, двое детей, живет в Хайфе. В должность командира медицинского отделения подразделения по поддержке добрососедских отношений с Сирией Кутиков вступил два года назад.

В чем состоит работа вашего подразделения и конкретно вашего отделения?

Мы отвечаем за все, что касается медицинской и гуманитарной помощи сирийцам. Мое отделение занимается медицинской стороной вопроса. В частности, поставкамит медицинского оборудования и медикаментов в больницы и поликлиники на сирийской стороне. На сегодняшний день таких медицинских центров пять, все они расположены в деревнях, находящихся в пограничных с Израилем районах – от Джубат эль-Хашаба в районе Хермона и до границы с Иорданией.

Кроме того, мы принимаем из Сирии раненых, а также людей, в основном, детей, страдающих хроническими заболеваниями. Большинство наших сирийских пациентов именно такие дети.

Как выглядит процедура приема пациентов на нашей стороне? Детей привозят с родителями?

Ребенок обязательно должен быть доставлен к нам с опекуном. Если есть такая возможность, мы предпочитаем, чтобы этим опекуном была женщина – мама, тетка, бабушка. Процедура с точки зрения закона в отношении сирийских детей остается такой же, как и в отношении израильских. Если врачи приходят к выводу о необходимости операции, например, опекун ребенка должен дать на это согласие.

Детей привозят к нам группами на обследование, мы создаем временную клинику, где они проходят проверки, и врачи решают, каким должно быть последующее лечение.

Сколько сирийских пациентов прошло через израильских медиков за время конфликта?

За весь период гражданской войны в Сирии (с весны 2011 года) – около 4,5 тысяч, может на пару сотен больше. За последние два года наши врачи обследовали 1200 детей. Из них около двухсот госпитализировали для дальнейших обследований или хирургического вмешательства.

Что происходит на границе на сегодняшний день? Сколько беженцев прибыли в пограничную зону за последнюю неделю?

Мы предполагаем, что от 10 до 20 тысяч. Они селятся в палаточных лагерях в районе существующих деревень, в трех, пяти, восьми километрах от границы. Это не первые беженцы, которые пришли в эти районы за время войны в Сирии, просто сейчас их число резко выросло. Израиль и раньше оказывал им гуманитарную помощь, оказывает и теперь, просто более интенсивно.

Как происходит передача гуманитарной помощи?

Наши военнослужащие грузят ящики в машины, вывозят за забор, выгружают там. А потом их подбирают сирийцы. Всего в такой операции принимают участие от трех до пяти человек.

Как ЦАХАЛ оценивает вероятность того, что эти тысячи беженцев попытаются перейти границу на сторону Израиля?

По нашим данным, беженцы к этому не готовятся. Им хорошо известно, что Израиль не принимает сирийцев.

Если войска Асада приблизятся к границе и попытаются устроить бойню в нескольких километрах от израильской территории, существует ли вероятность вмешательства со стороны ЦАХАЛа?

Мы не вмешиваемся в гражданскую войну в Сирии. Резня происходит там уже больше шести лет, но Израиль следует политике невмешательства.

Однако если резня начнется у нашей границы и беженцы хлынут на забор, ЦАХАЛу придется либо впустить их, либо стрелять – в них или в армию Асада. При этом министр обороны недвусмысленно заявил, что Израиль не впустит беженцев из Сирии.

ЦАХАЛ в любом случае будет выполнять приказ государства. И я думаю, что у государства есть способы этого не допустить – оказав влияние на Асада или иными средствами.

Беседовала Алла Гаврилова





