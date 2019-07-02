Медузы около побережья Израиля: "пелагии" и "ропилемы" довольно опасны

В настоящее время около израильского побережья Средиземного моря наблюдаются значительные скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Судя по поступающей информации, основные скопления медуз сейчас находятся около южной и центральной части побережья Израиля, на многих пляжах их присутствие хорошо заметно и вода "жжется". На северных пляжах медуз пока нет или их концентрация невелика.

За последние два дня сообщения о встречах с опасными видами медуз поступали с пляжей Ашкелона, Ашдода, Ришон ле-Циона, Бат-Яма, Яффо, Тель-Авива, Герцлии, Нетании, Кейсарии. В то же время, отдыхающие отмечали, что медуз очень мало или нет совсем на пляжах Атлита, Хайфы, Нагарии.

Следить за сообщениями об обнаружении медуз около израильского побережья Средиземного моря можно по интерактивной карте на сайте Meduzot.co.il.

По наблюдениям специалистов, в прошлом году (впервые за многие годы) "сезон медуз" на Средиземноморском побережье Израиля фактически закончился, не начавшись, хотя обычно он длился месяц-полтора (в июне-июле).

В этом году концентрация медуз на Средиземноморском побережье Израиля заметно возросла в 20-х числах июня.

Меры предосторожности

В восточном Средиземноморье встречаются опасные медузы нескольких видов. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.





