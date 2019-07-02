Бригадный генерал Роман Гофман и новые назначения в ЦАХАЛе. Список

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала список новых назначений на высшие должности в ЦАХАЛе, согласованных генеральным штабом во главе с генерал-лейтенантом Авивом Кохави, и переданных на окончательное утверждение министру обороны и главе правительства Биньямину Нетаниягу.

Полковник Роман Гофман, самый высокопоставленный офицер Большой Алии, повышен в звании до бригадного генерала и назначен на должность командира дивизии "а-Башан", отвечающей за оборону Голанских высот.

Гофман репатриировался в Израиль из белорусского Мозыря в 1990 году. В 1995 году призвался в танковые войска, в которых прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции "Защитная стена", во Второй Ливанской войне, а также в четырех операциях в секторе Газы. Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки. Перед командованием территориальной бригадой "Эцион", он возглавлял входящий в седьмую бригаду 75-й танковый батальон. В 2016 году был назначен на должность командира 7-й танковой бригады. Проходил учебу в колледже национальной безопасности.

Полковник Давид Бар-Калифа повышен в звании и назначен на пост командира Синайской дивизии.

Полковник Ави Розенфельд повышен в звании и назначен на пост командира дивизии "Идан" (Центральный военный округ).

Профессор Алон Глазберг, занимавший должность ответственного за медицинское обслуживание в ЦАХАЛе, повышен в звании до бригадного генерала и назначен на пост главвоенврача (командующий военно-медицинской службой).

Полковник Идо Мизрахи повышен в звании до бригадного генерала и назначен на должность командующего инженерными войсками.

Полковник Йифат Йерушалми-Томер повышена в звании до бригадного генерала и назначена на должность советника начальника генштаба по гендерным вопросам.

Полковник Яаков Дольф повышен в звании и назначен на должность начальника отдела кадров сухопутных войск.

Полковник Ариэль Шима повышен в звании до бригадного генерала и назначен на должность начальника отдела стратегии, организации и кадров в штабе управления технологии и логистики ЦАХАЛа.

Полковник Шай Клепер повышен в звании и назначен на должность начальника отдела подготовки в штабе сухопутных войск.

Бригадный генерал Ярон Финкельман назначен на должность начальника отдела планирования операций в оперативном управлении генштаба.

Бригадный генерал Нимрод Алони назначен на должность командира дивизии Газы.

Бригадный генерал Янив Альалуф назначен на должность командира дивизии Иудеи и Самарии.

Бригадный генерал Дан Нойман назначен на должность командира танковой дивизии "Гааш" (Северный военный округ).

Бригадный генерал Офер Винтер назначен на должность командира резервистской десантной дивизии "Уцбат а-Эш".

Бригадный генерал Давид Зейни назначен командиром учебного центра сухопутных войск.





