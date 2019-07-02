Бригадный генерал Роман Гофман и новые назначения в ЦАХАЛе. Список

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала список новых назначений на высшие должности в ЦАХАЛе, согласованных генеральным штабом во главе с генерал-лейтенантом Авивом Кохави, и переданных на окончательное утверждение министру обороны и главе правительства Биньямину Нетаниягу.
Полковник Роман Гофман, самый высокопоставленный офицер Большой Алии, повышен в звании до бригадного генерала и назначен на должность командира дивизии "а-Башан", отвечающей за оборону Голанских высот.
Гофман репатриировался в Израиль из белорусского Мозыря в 1990 году. В 1995 году призвался в танковые войска, в которых прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции "Защитная стена", во Второй Ливанской войне, а также в четырех операциях в секторе Газы. Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки. Перед командованием территориальной бригадой "Эцион", он возглавлял входящий в седьмую бригаду 75-й танковый батальон. В 2016 году был назначен на должность командира 7-й танковой бригады. Проходил учебу в колледже национальной безопасности.
Полковник Давид Бар-Калифа повышен в звании и назначен на пост командира Синайской дивизии.
Полковник Ави Розенфельд повышен в звании и назначен на пост командира дивизии "Идан" (Центральный военный округ).
Профессор Алон Глазберг, занимавший должность ответственного за медицинское обслуживание в ЦАХАЛе, повышен в звании до бригадного генерала и назначен на пост главвоенврача (командующий военно-медицинской службой).
Полковник Идо Мизрахи повышен в звании до бригадного генерала и назначен на должность командующего инженерными войсками.
Полковник Йифат Йерушалми-Томер повышена в звании до бригадного генерала и назначена на должность советника начальника генштаба по гендерным вопросам.
Полковник Яаков Дольф повышен в звании и назначен на должность начальника отдела кадров сухопутных войск.
Полковник Ариэль Шима повышен в звании до бригадного генерала и назначен на должность начальника отдела стратегии, организации и кадров в штабе управления технологии и логистики ЦАХАЛа.
Полковник Шай Клепер повышен в звании и назначен на должность начальника отдела подготовки в штабе сухопутных войск.
Бригадный генерал Ярон Финкельман назначен на должность начальника отдела планирования операций в оперативном управлении генштаба.
Бригадный генерал Нимрод Алони назначен на должность командира дивизии Газы.
Бригадный генерал Янив Альалуф назначен на должность командира дивизии Иудеи и Самарии.
Бригадный генерал Дан Нойман назначен на должность командира танковой дивизии "Гааш" (Северный военный округ).
Бригадный генерал Офер Винтер назначен на должность командира резервистской десантной дивизии "Уцбат а-Эш".
Бригадный генерал Давид Зейни назначен командиром учебного центра сухопутных войск.