Акции протеста эфиопской общины переросли в беспорядки

Акции протеста представителей эфиопской общины во многих местах Израиля вышли из-под контроля и переросли в массовые беспорядки.

В Тель-Авиве, в Нетании, в Кирьят-Ате участники протеста атаковали автомобили и водителей. На видео, снятом возле башней "Азриэли" в Тель-Авиве, можно увидеть, как молодой мужчина запрыгнув на капот движущегося автомобиля, со всей силы бьет кулаками по лобовому стеклу. Он скатывается с машины, когда она останавливается. Это видео было показано всеми израильскими телеканалами.

В Тель-Авиве, в Кирьят-Ате, на перекрестках Ольга и Кастина, на многих участниках акций протеста были маски, скрывающие лица. Они кидали камни в сотрудников полиции.

Около башен "Азриэли" в Тель-Авиве легковой автомобиль был подожжен спустя несколько минут после того, как полиция приступила к разгону протестантов. Поджоги машин были зарегистрированы и в других частях страны.

В Хайфе была предпринята попытка поджога отделения полиции "Звулун". Манифестанты, требовавшие от полиции немедленно освободить задержанных, бросили на территорию участка бутылку с зажигательной смесью, бутылка разбилась и привела к воспламенению растительности.

На перекрестке Кастина действия митингующих привели к пожару. Когда огонь перекинулся на растущий вдоль дороги кустарник, манифестанты преградили дорогу пожарным машинам.

Полиция сообщила о задержании 60 участников беспорядков.

В результате столкновений пострадали не менее 47 полицейских. Один из стражей порядка после попадания камня в голову был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным компании "Нетивей Исраэль", в 21:00 около 60 тысяч израильтян находились в автомобильных пробках, образовавшихся в результате акций протеста.

На 431-м шоссе, недалеко от Рамлы, водитель совершил наезд на одного из участников акции протеста. Водитель скрылся с места аварии. Молодой мужчина, представитель эфиопской общины, был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Полиция разыскивает водителя, совершившего наезд.

У многих израильтян дорога с работы до дома заняла более шести часов.

Поводом для протеста эфиопской общины стал инцидент в Кирьят-Хаиме, в ходе которого погиб 19-летний Соломон Така. Выстрел был сделан сотрудником полиции, не находящимся при исполнении обязанностей.

Полицейский утверждает, что он разнимал драку молодых людей. Поняв, что перед ними сотрудник полиции, молодые люди приняли кидать в него камни. По словам полицейского, он чувствовал реальную угрозу для своей жизни и выстрелил в землю, и он не понял, как пуля попала одному из молодых людей в грудь.

Многие представители эфиопской общины заявляют, что полицейский стрелял, потому что перед ним был темнокожий.

Обстоятельства гибели юноши расследует отдел МАХАШ.

Соломон Така был похоронен 2 июля на кладбище в Тель-Регев. Тысячи членов общины пришли, чтобы проводить его в последний путь.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что поздно вечером, после того, как во многих районах Израиля акции протеста эфиопской общины вышли из-под контроля, было созвано чрезвычайное заседание руководства полиции. В заседании принимает участие глава министерства внутренней безопасности Гилад Эрдан.