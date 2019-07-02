Возобновились акции протеста репатриантов из Эфиопии

Во второй половине дня 2 июля возобновились акции протеста эфиопской общины, члены которой возмущены тем, что они называют "полицейским произволом".

Массовые протесты эфиопской общины в Израиле. Фоторепортаж

По данным на 17:30, акции протеста проходили в нескольких точках в Кирьят-Ате, Кирьят-Хаиме и Хайфе. Митингующими перекрыто шоссе на развязке возле Кирьят-Аты. В Тель-Авиве перекрыт перекресток возле башен "Азриэли", улицы Каплан, Дерех Менахем Бегин, нет съезда на 20-е шоссе.

Кроме того, перекрыто 70-е шоссе возле Йокнеама, 38-е шоссе - в районе перекрестка "Биг", 4-е шоссе на развязке у Ришон Ле-Циона, 40-е шоссе - перекресток "Кастина", 2-е шоссе - перекресток Полег. Перекрыт перекресток Малахи.

Эфиопская община ближайшим вечером также намерена провести акции протеста на проспекте Жаботинского в Петах-Тикве, на приморском шоссе в районе Нетании, напротив дворца спорта в Ашкелоне и на Кикар а-Ацмаут в Афуле.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что полиции удалось перехватить переписку организаторов протестов, в которой они призывают к насильственным действиям в ходе акций.

Лидеры эфиопской общины заявили, что в ближайшее воскресенье намерены провести палаточную акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион.

Поводом для протеста эфиопской общины стал инцидент в Кирьят-Хаиме, в ходе которого погиб 19-летний Соломон Така. Выстрел был сделан сотрудником полиции, не находящимся при исполнении обязанностей.

Полицейский утверждает, что он разнимал драку молодых людей. Поняв, что перед ними сотрудник полиции, молодые люди приняли кидать в него камни. По словам полицейского, он чувствовал реальную угрозу для своей жизни и выстрелил в землю, и он не понял, как пуля попала одному из молодых людей в грудь.

Многие представители эфиопской общины заявляют, что полицейский стрелял, потому что перед ним был темнокожий.

Обстоятельства гибели юноши расследует отдел МАХАШ.

Соломон Така был похоронен 2 июля на кладбище в Тель-Регев. Тысячи членов общины пришли, чтобы проводить его в последний путь.