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NEWSru.co.il :: В Израиле2 июля 2020 г., 21:19

Нетаниягу: "Израиль возвращается к политике карантинных ограничений"

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Биньямин Нетаниягу сообщил об экспоненциальном росте выявляемых случаев заражения

На брифинге, состоявшемся в офисе главы правительства в Иерусалиме вечером 2 июля, глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил об экспоненциальном росте выявляемых случаев заражения, об увеличении количества тяжелых больных и необходимости возвращения к политике карантинных ограничений.

По словам главы правительства, если не принять меры сейчас, ситуация выйдет из-под контроля. Он заверил, что правительство не заинтересовано в возвращении к герметичному карантину в том виде, в каким он был во время первой волны.

Нетаниягу сообщил о введении новых ограничений, касающихся мест скопления людей. Количество людей в залах торжеств, барах и клубах ограничено 50 посетителями. В закрытых помещениях могут находиться одновременно 20 человек. (Позднее радиостанция "Кан Бет" передала, что под давлением министра Арье Дери количество молящихся в синагогах было увеличено с 20 до 50 человек).


Принявший участие в брифинге министр здравоохранения Юлий Эдельштейн говорил о положительных изменениях в системе здравоохранения в последние месяцы: об увеличении количества проводимых тестов на коронавирус, о сокращении срока ожидания результатов теста и времени, которое требуется для постановки диагноза, об увеличении количества медперсонала и привлечении студентов-медиков к работе в больницах.

"Однако одни эти меры не помогут победить эпидемию, если мы не попытаемся все вместе прервать цепочку заражений, - сказал Эдельштейн. – Мы вынуждены признать, что залы торжеств превратились в источник заражения. Мы вынуждены сократить количество людей в барах, кафе, клубах".

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