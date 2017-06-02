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В Израиле

Полиция обеспечила порядок на Храмовой горе в первую пятницу Рамадана. ВИДЕО

время публикации: 16:26 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
Полиция обеспечила порядок на Храмовой горе в первую пятницу Рамадана
Полиция обеспечила порядок на Храмовой горе в первую пятницу Рамадана
Полиция обеспечила порядок на Храмовой горе в первую пятницу Рамадана

В пятницу, 2 июня, на Храмовой горе, в мечети Аль-Акса, прошла первая пятничная молитва священного для мусульман месяца Рамадан. Сотни сотрудников полиции и бойцов МАГАВ обеспечивали общественный порядок на Храмовой горе, куда для молитвы прибыли десятки тысяч мусульман.

Профессиональные действия полиции позволили мусульманам беспрепятственно и быстро попасть к месту молитвы. При этом не был нарушен распорядок дня гостей израильской столицы и ее жителей. В Старом городе не было сбоев в движении общественного транспорта.

Командующий иерусалимским округом генерал-майор Йорам Галеви заметил, что полиция сделала сегодня все возможное для обеспечения свободы вероисповедания представителей всей религий.

Священный мусульманский месяц Рамадан наступил в нынешнем году 27 мая. Наряду с признанием Аллаха единственным богом, а Мухаммада – его пророком, паломничеством в Мекку, пятью ежедневными молитвами и выплатой налога на благотворительность Рамадан составляет пять столпов ислама.

В этот месяц правоверные в дневное время воздерживаются от приема пищи и воды, курения, вступления в интимные отношения. Дети, старики, больные и немощные, путешественники от этих обязанностей освобождены – так же, как и беременные с кормящими матерями, если пост угрожает ребенку.

Наиболее длительный пост ждет мусульман 21-24 июня. В этот период светлое время суток составляет 15 часов 47 минут.



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