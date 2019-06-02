Нетаниягу уведомил Беннета и Шакед, что они уволены с министерских постов

В воскресенье, 2 июня, глава правительства Биньямин Нетаниягу уведомил Нафтали Беннета и Айелет Шакед, что они больше не могут участвовать в заседаниях узкого кабинета по вопросам безопасности и занимать министерские посты. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Еще в субботу телеканал "Решет-13" сообщил о неизбежности этого шага, поскольку партия "А-Ямин а-Хадаш", в составе которой баллотировались в Кнессет Беннет и Шакед, не преодолела электоральный барьер и они не прошли в Кнессет 21-го созыва. По информации телеканала Биньямин Нетаниягу намерен на ближайшие полгода назначить на министерские посты, которые занимали Беннет и Шакед, членов "Ликуда".

Телеканал "Решет" также передал, что Нетаниягу обсуждал со своим окружением возможность назначения Зеэва Элькина на пост министра абсорбции вместо Йоава Галанта, который, по всей видимости, получит более "значимое" назначение.

В окружении Беннета и Шакед так прокомментировали их отставку: "Шаг Нетаниягу свидетельствует об утрате внутренних ориентиров, неспособности принимать взвешенные решения и ставит под вопрос способность Нетаниягу занимать пост премьер- министра".

Нафтали Беннет и Айелет Шакед поблагодарили избирателей за то, что им была предоставлена редкая возможность стать министрами просвещения и юстиции. "Все, что мы делали, мы делали на благо Государства Израиль и его граждан", - говорится в их совместном заявлении. Они также пообещали передать посты своим преемникам, и оказать им необходимую поддержку с тем, чтобы следующий учебный год начался в Израиле без каких-либо проблем.

Как сообщалось ранее, 2 июня, в Тель-Монде состоится встреча активистов партии "А-Ямин а- Хадаш". Нафтали Беннет и Айелет Шакед примут участие во встрече.

В политических кругах отмечают, что решение Нетаниягу уволить министров может стать катализатором для продолжения их политического союза, который после провала на выборах казался завершенным.

В "Ихуд Мифлагот А-Ямин" настаивают на передаче им постов министров юстиции и просвещения. В то же время депутат Бецалель Смотрич заявил, что не обращался к Нетаниягу с просьбой уволить Беннета и Шакед. "Это было персональное решение Нетаниягу", - заявил Смотрич.

Источники в "Ликуде" заявляют, что пост министра просвещения будет передан, скорее всего, Рафи Перецу, главе списка " Ихуд Мифлагот а-Ямин". Пост министра юстиции останется за "Ликудом" и, скорее всего, на эту должность будет назначен Ярив Левин.