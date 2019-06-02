Фейглин ведет переговоры с Беннетом и предлагает сотрудничество "Новым правым"

Глава партии "Зеут" Моше Фейглин опубликовал открытое письмо, в котором подтвердил, что ведет переговоры с Нафтали Беннетом о совместном участии в выборах в Кнессет 22-го созыва.

"Между нами действительно состоялась встреча, итоги которой подтверждают, что существует основа для дальнейшей проверки возможности союза на выборах", – пояснил Фейглин. Он отметил, что решение проверить вероятность формирования тех или иных блоков возникло на основе уроков, извлеченных его партией после прошлых выборов.

"120 тысяч человек проголосовали за идею свободы, лежащую в основе иудаизма. "Зеут" будет формировать политические союзы, которые позволят эффективно бороться за реализацию этих идей, а не станут затушевывать их", – говорится в обращении Фейглина .

Он также призвал Айелет Шакед и Нафтали Беннета провести открытые праймериз, в которых примут участие все граждане страны. "Эти праймериз определят, кто возглавит лагерь свободы на выборах, а после праймериз состоится честное и открытое распределение мест в предвыборном списке", – заявил Фейглин, добавив, что он и его партия признают любые итоги праймериз.

Ранее сообщалось, что Нафтали Беннет намерен вернуться в политику и заинтересован в создании блоков с другими партиями и движениями. Планы Айелет Шакед до сих пор неизвестны. В политических кругах считают вероятность ее дальнейшего союза с Беннетом невысокой.

Как стало известно NEWSru.co.il, 2 июня в Тель Монде состоится встреча активистов партии "А-Ямин а-Хадаш". Как утверждают организаторы встречи, Нафтали Беннет пообещал принять участие в мероприятии. После этой встречи планы лидеров "Новых правых" прояснятся.





