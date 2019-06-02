Педофил, задержанный в Израиле, подозревается в преступлениях в России

Источники в российских правоохранительных органах и израильской юридической системе сообщили редакции NEWSru.co.il, что израильская полиция не отреагировала на запрос коллег из России по поводу израильтянина, подозреваемого в РФ в педофилии, и тот продолжал совершать преступления в отношении несовершеннолетних как в Израиле, так и за рубежом.

Источник в российских правоохранительных органах рассказал нашей редакции, что в ноябре 2018 года российская прокуратура по просьбе следственных органов Воронежской области (Бобровский Межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области) направила израильской прокуратуре запрос по поводу гражданина Израиля Дмитрия Ровного, который подозревается российским следствием в педофилии.

Как заявляет наш источник, от действий Ровного в период с марта 2018 года по апрель 2019 года пострадали 5 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Мужчина звонил им по телефону, представляясь сотрудником правоохранительных органов или психологом, убеждал смотреть детей порнофильмы и пересказывать ему их содержание. Ровный пытался звонить и другим детям, но большинство из них прекращали общение с педофилом. Дмитрию Ровному, как выяснили следователи, также принадлежат многочисленные аккаунты в социальных сетях.

В ноябре 2018 года российским следователям удалось установить, что номер, с которого преступник звонит детям, принадлежит гражданину Израиля. В направленном в израильскую прокуратуру запросе содержалась просьба предоставить российским коллегам фотографию Дмитрия Ровного, аудиозапись его голоса и копии документов, удостоверяющих личность Ровного.

Ответ из Израиля так и не был получен, а в апреле 2019 года звонки прекратились.

При этом 16 апреля 2019 года в Бат-Яме был задержан 35-летний житель города Дмитрий Ровный, незадолго до этого освободившийся из тюрьмы, где отбывал наказание за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. (Ровный был признан виновным в сексуальных нападениях не менее чем на двух восьмилетних девочек). Ровный был задержан патрульным полицейским около детского сада в 7 часов утра в состоянии опьянения. Однако в момент задержания в базе данных полиции произошел сбой, патрульный не знал, что перед ним человек, осужденный за педофилию, и отпустил Ровного. Через полтора часа после того, как мужчина был задержан и отпущен, в полицию поступила жалоба на то, что неизвестный мужчина обнажил перед детьми в одной из школ Бат-Яма свой половой орган. Еще через два часа в полицию заявили, что неизвестный пытался схватить на улице маленькую девочку. В полицию также сообщили о том, что неизвестный мужчина пытался похитить девочку на школьном дворе. В результате полицейской облавы Дмитрий Ровный был задержан.

По результатам расследования нападений в Бат-Яме Ровному были предъявлены обвинения по шести пунктам, и подозреваемый находится под стражей до окончания суда. Ровный отрицает все обвинения.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу полиции Израиля с просьбой ответить, был ли еще в ноябре 2018 года получен запрос по поводу Ровного от российских правоохранительных органов, и известно ли полиции, что Ровный подозревается в России в развратных действиях в отношении малолетних. На наш запрос пресс-служба полиции ответила, что не комментирует "те или иные способы получения полицией информации".

По мнению российских следователей, Ровный начал звонить по телефону несовершеннолетним жителям Воронежской области, еще находясь в тюрьме, и продолжил делать это уже после освобождения. Напомним, что у заключенных израильских тюрем нет мобильных телефонов и доступа в интернет. Однако может быть доступ к телефону-автомату.

В Израиле существует закон о надзоре за лицами, совершившими преступления сексуального характера. Согласно этому закону, человек, отбывавший наказание за сексуальное преступление, может быть подвержен судом ряду ограничений – в зависимости от степени тяжести совершенного преступления и степени угрозы, которую данное лицо представляет для общества. Среди ограничений может быть запрет на общение с детьми или на пребывание вблизи детских учреждений, доступ к смартфону и интернету и другие. Для контроля над соблюдением данных ограничений в Службе охраны тюрем (ШАБАС) существует специальное отделение ("Ехидат Цур").

Отметим, что сюжет о Дмитрии Ровном, отбывавшем в Израиле наказание за сексуальные преступления против детей и подозреваемом в России в такого рода преступлениях, был показан 16 мая в выпуске теленовостей "Хадашот-2". Но до сих пор израильская полиция не ответила на обращение российских коллег.





