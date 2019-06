ЦАХАЛ: атакованы несколько целей в Сирии, уничтожен ЗРК "Десна"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильскими военными были атакованы несколько военных целей в Сирии в ответ на субботний обстрел израильской территории на Голанских высотах.

"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных объектов сирийской армии, в том числе две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов на границе Голанских высот и батарею ПВО СА-2", – сказано в сообщении пресс-служба ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ возлагает на правящий режим в Сирии и регулярную армию Сирии ответственность за любые враждебные действия против Израиля с сирийской территории.

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что в воскресенье, 2 июня, в 4:10 утра израильские военные выпустили несколько ракет по цели в восточной части мухафазы Кунейтра, в результате обстрела были убиты трое солдат и семеро были ранены, причинен ущерб военной технике.

Дамаск утверждает, что несколько израильских ракет удалось сбить. ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.

Подвижный зенитный ракетный комплекс СА-2 (название по классификации NATO) в России носит наименование С-75 "Десна". Он был принят на вооружение в СССР еще в 1957 году. С 70-х годов стоит на вооружении сирийской армии. В 1974 году с помощью ЗРК "Десна" в районе Хермона был сбит израильский истребитель Mirage III. В 1982 году над территорией Ливана сирийским расчётом ЗРК "Десна" был подбит израильский самолет-разведчик "Кфир".

Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, заявляет, что ВВС ЦАХАЛа атаковали к югу от Дамаска позиции иранских военных и ливанской "Хизбаллы". По сведениям SOHR, удары были нанесены израильскими самолетами по целям около населенных пунктов Аль-Хусейни и Аль-Кисуа, южнее Дамаска, где есть объекты иранской армии, "Хизбаллы" и регулярной армии Сирии. В сообщении SOHR отмечается, что, помимо прочего, ЦАХАЛ выпустил ракеты "земля-земля" по объектам сирийских ПВО.

Утром в воскресенье, 2 июня, на официальной странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в социальной сети Facebook было опубликовано его заявление в связи с ударами ЦАХАЛа по военным объектам в Сирии. В тексте заявления сказано: "Вчера я провел консультации по вопросам безопасности после ракетного обстрела на Голанских высотах, в ходе которых я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть обстрелы нашей территории и решительно реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы будем продолжать делать это ради безопасности Израиля".







Напомним, что 27 мая после попытки сирийских ПВО атаковать израильский самолет ЦАХАЛ уничтожил самоходную установку неподалеку от Кунейтры. The Jerusalem Post со ссылкой на сирийские источники писал, что была уничтожена зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" советского производства (см. публикацию от 28 мая). Государственный сирийский телеканал "Аль-Ихбария" сообщал, что самоходная установка ПВО Сирии была уничтожена к востоку от деревни Хан Арнабэ (Хан Урайниба), северо-восточнее Кунейтры. Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, писал, что в результате удара ЦАХАЛа в районе Таль аш-Шаар около Кунейтры (недалеко от израильской границы) были убиты двое военнослужащих, в их числе один офицер. По данным телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой", ЦАХАЛ выпустил по позициям сирийских ПВО ракету "земля-земля".

Сирийские источники утверждали, что 27 мая сирийскими ПВО был сбит израильский БПЛА над Голанскими высотами. Но эта информация не получила подтверждения в Израиле.

Удары по Сирии в 2013-2019 годах, осуществленные ЦАХАЛом или приписываемые израильской армии



(список может быть неполным и неточным, не учтены ответные удары ЦАХАЛа по группам террористов на сирийской территории)

2019 год

2 июня. В ответ на обстрел израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам в Сирии. ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов сирийской армии: две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов и батарею ПВО СА-2. SANA сообщает о трех убитых и семи раненых сирийских военнослужащих. SOHR заявляет, что ЦАХАЛ также атаковал объекты иранской армии и "Хизбаллы", к югу от Дамаска.

27 мая. В ответ на обстрел самолета ЦАХАЛа, находившегося в израильском воздушном пространстве, нанесен удар по установке ПВО в районе Кунейтры. Сирийские военные сообщили, что в результате атаки погиб военнослужащий и еще двое были ранены. SOHR объявил о двух убитых сирийских военнослужащих.

18 мая. Сирийские СМИ и SOHR сообщают об очередном ударе ЦАХАЛа по целям к югу от Дамаска.

17 мая. Сирийские государственные СМИ сообщили о нескольких ракетах, выпущенных из Израиля, со стороны Кунейтры. SOHR утверждает, что было не менее трех взрывов к юго-западу от Дамаска, где расположены базы "Хизбаллы" и проиранского ополчения.

13 апреля. Сирийские государственные СМИ сообщили об ударах по объекту в районе города Масьяф к западу от Хамы. По данным сирийской оппозиции, была атакована база "Хизбаллы". Сообщается о разрушенных зданиях и шести раненых.

27 марта. Сирийские государственные СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому и промышленной зоне Шейх-Наджар возле Алеппо. Информационное агентство SANA написало, что, предположительно, речь идет об атаке, осуществленной ВВС Израиля.

11 февраля. Сирийские государственные СМИ заявляют, что танки ЦАХАЛа обстреляли цели в провинции Кунейтра. Неофициальные сирийские источники сообщают, что удары были нанесены по позициям "Хизбаллы" как с земли, так и с воздуха. Факт нанесения удара подтвержден израильским руководством.

21 января. ЦАХАЛ нанес массированный удар по объектам иранских вооруженных сил в окрестностях Дамаска, кроме того были атакованы сирийские ПВО, пытавшиеся мешать действиям израильских ВВС. Причинен значительный ущерб. SOHR сообщает о десятках убитых сирийских и иранских военных.

20 января. Дамаск и Москва заявляют, что израильские ВВС атаковали цели в районе аэропорта около Дамаска, но эта атака была отражена сирийскими ПВО. Израиль не комментирует эту информацию. Вскоре после сообщений об атаке израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную из Сирии.

12 января. Сирийские СМИ сообщают об атаке на объекты в окрестностях Дамаска и в Эль-Кисуе. По утверждению SANA, атаке подверглись склады с оружием. Оппозиционные источники утверждают, что в аэропорту Дамаска были ликвидированы иранские грузовые самолеты. 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил факт удара по иранским складам в Сирии.

2018 год

25 декабря. Сирийские СМИ сообщают об атаке на объекты в окрестностях Дамаска. По утверждению SANA, атаке подверглись склады с оружием. Трое сирийских солдат ранены.

29 ноября. Телеканал "Аль-Арабия" передал, что израильские ВВС атаковали на юге Сирии иранскую военную базу, на которой находился склад с оружием и командный пункт. Сирийские СМИ передали, что ПВО отразили "агрессию врага".

22 ноября. По данным Step News Agency, военный самолет, предположительно израильский, атаковал цель недалеко от Дир аз-Зура (восток Сирии), погибли двое иранцев или бойцов проиранского ополчения.

Октябрь (точная дата неизвестна). По данным "Кан Бет", ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту в Сирии и пресекли поставку "Хизбалле" высокоточного ракетного оружия из Ирана. Возможно, был еще один удар по цели в Сирии в октябре.

17 сентября. К востоку от Латакии уничтожен склад с оружием, предназначавшимся для "Хизбаллы".

15 сентября. Поздно вечером сирийские СМИ сообщили об ударе, нанесенном израильскими ВВС в районе аэропорта Дамаска.

5 сентября. Поздно вечером в сирийских СМИ появились сообщения о том, что израильские самолеты нанесли удары по цели (или нескольким целям) в мухафазе Алеппо.

4 сентября. Сирийские СМИ сообщили об ударах ВВС ЦАХАЛа по военным объектам в провинциях Хама и Тартус. По неофициальным данным, есть погибшие и раненые.

2 сентября. Сирийские СМИ сообщили о сильных взрывах, прогремевших на военном аэродроме Меззе около Дамаска. Телеканал "Хизбаллы" и SOHR утверждают, что речь идет об израильском ракетном ударе.

2 августа. Сирийские СМИ утверждают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по базам сирийской армии и иранских военных к западу от Дамаска. По неофициальным данным, есть жертвы.

22 июля. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали оборонное предприятие в пригороде сирийского города Масьяф в мухафазе Хама.

15 июля. Сирийские государственные СМИ и телеканал "Хизбаллы" заявили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на территории аэропорта Нейраб около Алеппо. По разным данным, был атакован склад или штаб иранских сил.

12 июля. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, согласно которому ЦАХАЛ нанес удары по трем военным позициям на территории Сирии.

8 июля. Сирийское государственное телевидение сообщило, ВВС Израиля атаковали аэродром сирийских ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенный в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс.

26 июня. Сирийское государственное телевидение сообщило, что вблизи международного аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты. Предположительно был атакован иранский самолет, с которого выгружали оружие для "Хизбаллы", или оружейный склад "Хизбаллы".

17-18 июня. В результате авиаудара по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию. Пентагон заявил о непричастности к атаке. Источник в Вашингтоне: удар был осуществлен израильскими ВВС.

29 мая. Sky News Arabia сообщает, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали базу "Хизбаллы" около города Аль-Кусайр в провинции Хомс, среди убитых высокопоставленный командир.

24 мая. Нанесен ракетный удар с воздуха по целям на авиабазе "Аль-Дабаа" в провинции Хомс, на западе Сирии, где базируются боевики "Хизбаллы" и иранские силы. Дамаск возложил ответственность на Израиль. Ранее в тот же день была атакована авиабаза "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.

21 мая. Взрывы на иранской базе, располагавшейся в районе Наджа, к югу от Дамаска. Причинен значительный ущерб штабу подразделения электронной войны "Корпуса стражей исламской революции" и зданию Школы государственной безопасности.

18 мая. В результате взрывов на иранской военной базе около аэропорта в сирийском городе Хама, по данным Sky News и SOHR, погибли 57 иранцев и 11 сирийцев. Дамаск и Тегеран не возлагали ответственность на Израиль. Хотя в некоторых сирийских СМИ высказывалось предположение, что речь идет о диверсии, подготовленной израильтянами.

10 мая. В ответ на иранский обстрел израильской территории нанесен массированный удар по целям в Сирии. ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы более 50 целей, в том числе сирийские системы ПВО.

8 мая. Нанесены ракетные удары по военным объектам в районе Аль-Кисуа юго-западнее Дамаска. Предположительно целью удара были иранские ракеты, направленные в сторону израильской территории. По всей видимости, сорвана попытка иранцев атаковать Израиль.

30 апреля. Нанесены ракетные удары по военным базам северу от Хомса и в провинции Хама, а также около Алеппо. Десятки погибших, среди них них иранские военные специалисты. СМИ сообщали об уничтожении в Сирии 200 ракет. После этой атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отныне иранцы будут наносить ответные удары по Израилю в случае, если израильтяне будут атаковать иранские объекты в Сирии. 11 мая ЦАХАЛ взял на себя ответственность за эту атаку.

17 апреля. Сирийские государственные СМИ объявляют о попытках ракетных обстрелов авиабаз "Шайрат", Т-4 и "Думайр", успешно отраженных ПВО Сирии. Проасадовский сайт "Аль-Масдар" утверждает, что попытка атаки была предпринята Израилем. "Интерфакс" и DPA со ссылкой на источники в Сирии заявляют, что ракетной атаки не было, сирийские ПВО среагировали на ложную тревогу.

9 апреля. Ракетная атака базы Т-4 в Сирии. Дамаск заявляет о значительном ущербе, погибших и раненых. SOHR сообщает о 14 погибших, в том числе иранских советниках. В минобороны РФ заявили, что атаку осуществили израильские ВВС.

10 февраля. ЦАХАЛ атаковал иранские объекты на базе Т-4 в Сирии после запуска БПЛА в сторону Израиля (беспилотник был сбит; во время операции в результате действий сирийских ПВО упал израильский самолет F-16, пилоты выжили). Иранским объектам на базе Т-4 был причинен значительный ущерб.

7 февраля. Иностранные СМИ сообщили об ударе ВВС ЦАХАЛа по научному центру в сельской местности к западу от Дамаска. Официальные сирийские СМИ сообщили, что ПВО отреагировали на "новую израильскую агрессию).

16 января. Опубликована информация об ударе ВВС ЦАХАЛа по объекту "Хизбаллы" на военном аэродроме Меззе, около Дамаска. Официального подтверждения нет.

10 января. Поступила информация об уничтожении конвоя "Хизбаллы" в районе Забадани. Официального подтверждения нет.

9 января. Сирийские источники сообщают об авиаударе по цели на территории базы в Аль-Катифе, к северу от Дамаска. Командование сирийской армии заявляет о причиненном ущербе и о том, что три ракеты якобы были сбиты ПВО армии Сирии.

2017 год

23 декабря. Ливанские и российские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект в районе Кунейтры, на юго-западе Сирии.

4 декабря. Нанесен ракетный удар по военному научному центру в Джумбрае, под Дамаском. Сирийские государственные СМИ утверждают, что ПВО сбили три из шести израильских ракет.

2 декабря. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в 15 км юго-западней Дамаска. Вероятно, была атакована строящаяся иранская военная база. Телеканал "Аль-Мустакбаль" сообщал о 12 убитых иранцах.

1 ноября. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. Предположительно, были атакованы завод по производству оружия и/или склад вооружений, предназначенных для "Хизбаллы".

21 октября. В ответ на очередной обстрел с сирийской территории ЦАХАЛ нанес удары по трем артиллерийским орудиям армии Сирии.

19 октября. В ответ на падение снаряда на израильской террритории ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.

16 октября. ВВС Израиля уничтожили батарею ЗРК С-200, расположенную к востоку от Дамаска, в ответ на попытку обстрела израильских самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана.

22 сентября. Сирийские оппозиционные источники сообщили, что израильские ВВС атаковали цель на территории дамасского аэропорта.

19 сентября. Арабские источники сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям рядом с военным аэродромом в районе города Хамат.

7 сентября. Атакован объект около города Масьяф. Сирийские оппозиционные источники утверждают, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Факт удара по военному объекту около Масьяфа подтвержден Дамаском, сообщается о двух погибших военнослужащих и значительных разрушениях.

2 июля. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот. Этот удар был ответом на минометный обстрел Голанских высот.

30 июня. ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по огневой точке, откуда был произведен минометный обстрел Голанских высот.

28 июня. В ответ на падение минометного снаряда на Голанах ЦАХАЛ обстрелял огневую точку сирийской армии.

26 июня. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по позициям сирийской армии после очередного минометного обстрела израильской территории Голанских высот.

25 июня. В ответ на падение минометных снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям армии Асада.

24 июня. В ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.

27 мая. Нанесен удар по цели к северу от Кунейтры. Есть убитые. Сирийские оппозиционные СМИ заявляют, что речь идет об атаке израильского БПЛА. "Хизбалла" опровергает.

27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе ЦАХАЛа. Уничтожены склады "Хизбаллы".

23 апреля. "Аль-Джазира" утверждает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии. Дамаск заявляет о трех убитых боевиках в районе Кунейтры.

21 апреля. ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в ответ на минометный обстрел израильской территории.

7 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в горном массиве Каламун, в районе Джаруд аль-Мара, а также около населенного пункта Флита.

6 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.

22 марта. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.

19 марта. По данным арабских СМИ, вечером израильские ВВС нанесли удар по цели около Кунейтры, уничтожив автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Силы защиты отечества". Сообщалось также, что поздно вечером были нанесены удары по целям в районе горного массива Каламун, где были атакованы батареи ПВО и позиции "Хизбаллы".

17 марта. ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по нескольким целям в Сирии. По данным арабских СМИ, целью атаки были склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Сирийские ПВО применили против израильских самолетов ЗРК С-200. Одна из сирийских ракет была сбита системой ПРО "Хец". Никто из израильтян не пострадал.

22 февраля. Нанесен воздушный удар по объектам в районе Аль-Ктейфе.

13 января. Нанесен удар по военному аэродрому Меззе и еще нескольким целям в окрестностях Дамаска.

2016 год

7 декабря. Атакован объект в районе военного аэродрома в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ, для атаки израильские военные использовали ракеты "земля-земля".

6 декабря. Удар нанесен по объекту "Хизбаллы" в районе города Эз-Забадани.

30 ноября. Атакована колонна грузовиков в районе Дамаска. Удар был нанесен также по укреплению армии Асада в столице Сирии.

28 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации "Исламское государство" на сирийской территории. Удару подверглось заброшенное здание, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.

27 ноября. Израильские военные открыли огонь по целям на сирийской территории после обстрела военнослужащих, патрулировавших границу в юго-восточной части Голанских высот и падения трех минометных снарядов на израильской территории. ВВС ЦАХАЛа уничтожили транспортное средство террористов, обстрелявших солдат, четверо боевиков группировки "Шухада аль-Ярмук" убиты.

9 ноября. ЦАХАЛ атаковал батарею сирийской артиллерии. Удар последовал в ответ на разрыв минометного снаряда на израильской территории.

14 сентября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели на территории Сирии. Действия израильских ВВС стали реакцией на минометные обстрелы израильской территории.

13 сентября. В ответ на минометный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по артиллерийской батарее правительственной армии Сирии. ПВО Сирии выпустили две ракеты по израильским самолетам.

10 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали артиллерийские позиции правительственной армии Сирии в ответ на обстрел территории Израиля.

8 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали минометную позицию правительственной армии Сирии. Авиаудар стал реакцией на обстрел территории Израиля.

4 сентября. В ответ на минометный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии. Целью атаки стала огневая точка артиллерии сирийской армии.

22 августа. В ответ на минометный обстрел ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в центральной части Голанских высот.

3 августа. Арабские источники сообщают, что в районе Маарба, к северу от Дамаска, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по конвою "Хизбаллы", перевозившему оружие.

20 июля. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по зданию сирийской полиции в Кунейтре, штабу партии "Баас" и другим целям. ЦАХАЛ не комментирует.

6 июля. Вертолет обстрелял Кунейтру. В публикациях некоторых сирийских СМИ было заявлено, что атака была осуществлена израильскими военными.

4 июля. Израильские военные атаковали позиции сирийской армии неподалеку от израильской границы после обстрела в районе пограничного забора. Информации о причиненном ущербе или жертвах нет. О факте нанесения удара ЦАХАЛ объявил официально.

19 июня. SOHR со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщает, что ВВС ЦАХАЛа к западу от Дараа уничтожили установку ПВО, которую боевики "Исламского фронта" захватили у регулярной сирийской армии.

4 июня. Нанесен воздушный удар по базе ПВО в районе Шеншара, к югу от Хомса. СМИ приписали эту атаку израильским ВВС. Дамаск воздержался от комментариев.

11 мая. В районе международного аэропорта Дамаска в результате взрыва убит глава спецслужб "Хизбаллы" Мустафа Бадр ад-Дин. СМИ "Хизбаллы" первоначально обвинили Израиль в осуществлении этой атаки, но позже руководство "Хизбаллы" объявило, что гибель Бадр ад-Дина и его помощников стала следствием артиллерийского обстрела, осуществленного сирийской оппозицией. Военные эксперты выражали сомнение по поводу официальной версии, озвученной "Партией Аллаха".

18 февраля. SOHR сообщает, что израильские военные выпустили три ракеты по цели на шоссе Дамаск-Дараа.

9 февраля. "Аль-Джазира" сообщает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" на шоссе Дамаск-Хомс.

2015 год

26 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали семь целей в горах Каламун. Утверждается, что удары наносились по объектам боевиков "Хизбаллы".

20 декабря. В районе Джармана (к югу от Дамаска) в результате авиаудара разрушено здание, убиты не менее 9 человек – командиры и боевики "Хизбаллы". Среди убитых Самир Кунтар, руководивший действиями боевиков "Хизбаллы" на сирийской части Голанских высот, и полевой командир Фархан Шаалан.

4 декабря. Воздушный удар по колонне грузовых автомобилей, перевозивших ракеты в районе Аль-Катифы к северу от Дамаска.

29 ноября. Воздушный удар по позициям сирийской армии и "Хизбаллы" в приграничном районе Каламун.



23 ноября. Воздушный удар по смешанному гарнизону "Хизбаллы" и регулярной армии Сирии в районе деревни Рас аль-Маара.

11 ноября. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли серию ударов по цели в районе дамасского аэропорта. Предположительно, были уничтожены иранские вооружения, предназначенные для "Хизбаллы".

30 октября. Сирийская оппозиция сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Удары наносились по позициям правительственных войск и ливанской террористической группировки "Хизбалла".

21 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 объектов правительственной армии Сирии, расположенные на Голанских высотах. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

20 августа. Сирийское государственное новостное агентство SANA поздно вечером в четверг, 20 августа, сообщило о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа ударов по территории Сирии. Согласно сообщению, атаке подверглись два административных здания в Кунейтре. Эта операция стала ответом на ракетный обстрел Израиля.

29 июля. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль с боевиками в районе Кунейтры. Пять боевиков были убиты.

27 апреля. По данным арабских СМИ, ВВС ЦАХАЛа уничтожили к северу от Дамаска склад ракет Scud, предназначенных для "Хизбаллы". На сирийской территории есть убитые и раненые.

26 апреля. Вечером на сирийской территории около израильской границы ударом с воздуха уничтожена группа террористов, закладывавших мину.

25 апреля. По данным арабских СМИ, израильские самолеты бомбили склады с ракетами сирийской армии и ливанской группировки "Хизбалла". Сообщается о гибели одного человека.

2 апреля. Агентство DPA передало, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии под Хомсом.

28 января. Израильские ВВС атаковали артиллерийские позиции сирийской правительственной армии в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории.

18 января. Две ракеты выпущены с воздуха в направлении цели, находившейся в районе Кунейтры. В результате атаки были убиты высокопоставленные командиры "Хизбаллы" и иранские офицеры.

2014 год

7 декабря. Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар конвою "Хизбаллы", перевозившему из Сирии в Ливан партию ракет российского производства, предназначавшуюся для "Хизбаллы". По данным арабских СМИ, жертвами атаки стали двое боевиков "Хизбаллы". Эта информация противоречит заявлению официального Дамаска, согласно которому в результате атаки не было погибших.

24 февраля. Взрыв в районе сирийско-ливанской границы. Целью атаки стал конвой "Хизбаллы", перевозивший из Сирии в Ливан партию ракет класса "земля-земля", способных нести более мощные боеголовки, чем практически все ракеты, имевшиеся в распоряжении шиитской террористической группировки. В результате авианалета были убиты четверо активистов "Хизбаллы".

27 января. Мощный взрыв в районе Латакии. СМИ утверждали, что был взорван склад с ракетами ЗРК С-300 российского производства.

2013 год

31 октября. Под Латакией был взорван склад с оружием, на котором, предположительно, хранились ракеты комплекса SA-3 (по классификации NATO) – он же ракетный комплекс С-125 "Нева" или, в экспортном варианте, "Печора", предназначенный для "Хизбаллы".

21 октября. По данным кувейтского издания "Аль-Джарида", военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в районе сирийско-ливанской границы разбомбили несколько грузовиков, которые везли некие военные грузы для "Хизбаллы". Информация не получила подтверждения из других источников.

5 июля. К востоку от Латакии, в Сирии, ударом с воздуха был уничтожен склад ракетных вооружений (по данным СМИ, там хранились противокорабельные ракеты "Яхонт" российского производства).

5 мая. Нанесена серия ударов с воздуха по военным объектам к северо-западу от Дамаска, в районе Джемайя (по оценкам СМИ, были атакованы более 40 объектов, в том числе штаб 4-й дивизии армии Сирии, подземные бункеры с ракетами Scud, базы 104-й и 105-й бригад и т.д.). Сообщалось также о воздушных ударах по целям в Сирии в ночь на 4 мая.

30 января. В результате авиаудара по целям в Сирии была уничтожена автоколонна, в которой находились ракеты SA-17 ("Бук-М1-2"), предназначенные для "Хизбаллы", тогда же был нанесен значительный ущерб центру SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.