2 марта 2017 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС на севере Газы

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАС на севере Газы
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАС на севере Газы
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАС на севере Газы
ВСЕ ФОТО

Около 14:40 израильские танки выпустили несколько снарядов по объекту боевиков ХАМАС в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, передают 10-й и 2-й канал ИТВ со ссылкой на палестинские источники.

В пресс-службе ЦАХАЛа эту информацию подтвердили. При этом было отмечено, что атакованы два объекта боевиков ХАМАС, были применены не только танки, но и средства военно-воздушных сил.

Речь идет об ответных действиях после обстрела израильских военных на границе сектора и ночного обстрела из Газы.

Примерно в 14:35 военнослужащие ЦАХАЛа, выполнявшие работы неподалеку от разделительного забора с Газой, подверглись обстрелу из автоматического оружия с территории сектора. Инцидент произошел возле одного из кибуцов к северу от Газы. Никто не пострадал, одному из технических средств причинен ущерб.

Вечером в среду, 1 марта, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы. Система "Цева адом" не сработала. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, выпущенная террористами ракета разорвалась на территории регионального совета Хоф Ашкелон. Взрыв произошел на незастроенной местности. По имеющимся данным, в результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Около полудня 2 марта поступила информация об обнаружении осколков этой ракеты.

Палестинское агентство Maan сообщало, что утром 2 марта израильские военные обстреляли из тяжелых пулеметов цели в районе Бейт-Лахии. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что им об этом инциденте не известно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2017 г.
Военнослужащие ЦАХАЛа подверглись обстрелу с территории Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 марта 2017 г.
Террористы осуществили ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газы







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Четверг, 2 марта 2017 г.
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