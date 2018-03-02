Завершен допрос Биньямина Нетаниягу, длившийся пять часов

После почти пяти часов допроса следователи отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями "ЛАХАВ 433" покинули канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Допрос главы правительства в качестве подозреваемого в рамках "дела 4000" о коррупции в компании "Безек" и в министерстве связи проводился в его официальной резиденции в Иерусалиме.

Ранее предполагалось, что Нетаниягу также допросят по делу о подлодках ("дело 3000"). Комментариев по этому поводу не поступало.

Допрос его супруги, Сары Нетаниягу, на этот раз проводился параллельно с допросом главы правительства, но в другом месте – в штаб-квартире "ЛАХАВ 433" в Лоде.

Напомним, что допрос супругов Нетаниягу по делам "1000" и "2000" проводился поочередно, что вызвало критику среди юристов, говоривших о возможности согласования показаний.

Утром в пятницу, 2 марта, в отделение полиции "ЛАХАВ 433" в Лоде были доставлены двое основных подозреваемых по "делу 4000": владелец контрольного пакета акций компании "Безек" Шауль Алович и бывший советник премьер-министра Нир Хефец.

Кроме того, по "делу 4000" был задержан для допроса бывший высокопоставленный чиновник министерства связи.





