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2 марта 2019 г.
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В Израиле

Из-за непогоды закрыт ряд туристических маршрутов. На Хермоне - снегопад и туман

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
Из-за непогоды закрыт ряд туристических маршрутов. На Хермоне - снегопад и туман
На Хермоне - снегопад и туман
На Хермоне - снегопад и туман

В субботу, 2 марта, территория горного курорта Хермона открыта для посетителей.

Администрация курорта напоминает, что трассы и объекты, находящиеся на его территории, могут открываться или открываться в связи с погодными условиями.

По состоянию на 2 марта, снежный покров на горе Хермон составил 140 сантиметров на уровне верхнего подъемника и 110 сантиметров на уровне нижнего подъемника.

В то же время Управление природы и парков сообщило, что из-за непогоды в ближайшие часы будут закрыты туристические маршруты в русле ручьев Прат и Кумран, а также снеплинг-маршруты в районе Иудейской пустыни.

Из-за ущерба, причиненного ливнем сооружениям, обеспечивающим безопасность путешественников, закрыт пешеходный маршрут в районе ручья Ог.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 2 марта, температура воздуха останется без изменений. Облачно. На севере и в центре Израиля – дожди, местами грозы.



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Прогноз погоды на 2 марта: прохладно, дожди, местами грозы





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