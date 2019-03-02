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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции ХАМАС в южной части сектора Газы

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:24 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции ХАМАС
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции ХАМАС

В субботу, 2 марта, около 20:00 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газы.

Действия ВВС стали реакцией на запуск в сторону территории Израиля связки воздушных шаров с прикрепленным к ней взрывным устройством.

В результате приземления шаров никто не пострадал, ущерб причинен не был.

ЦАХАЛ подчеркивает, что возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС.

Отметим, что в последний раз военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали цели в секторе Газы 28 февраля. За несколько часов до этой атаки на юге сектора Газы был зафиксирован запуск в сторону израильской территории связки воздушных шаров с привязанном к ним предметом, излучающим тепло. Предмет, по всей видимости, взорвался в воздухе, причинив ущерб одному из домов в израильском поселке.

Жители округа Эшколь сообщали, что в одном из домов в кибуце Нир-Оз взрывной волной были выбиты стекла.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 февраля 2019 г.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы





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