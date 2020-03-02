"Экзит-поллы": у право-религиозного блока 60 мандатов

В 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 23-го созыва. По опросам всех трех ведущих телеканалов, право-религиозный блок Биньямина Нетаниягу набирает 60 мандатов. Левоцентристский блок Бени Ганца набирает 54 мандата (по опросам "Новостей 12" и "Кан") или 52 мандата ("Новости 13").

В настоящий момент избирательные комиссии начинают подсчет голосов. Результаты обновляются на сайте ЦИК.

Exit polls

Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных тремя главными телеканалами Израиля.

Их результаты свидетельствуют о том, что право-религиозный блок набирает 60 мандатов, что делает реальным создание коалиции во главе с Биньямином Нетаниягу.

Корпорация "Кан":

"Ликуд" - 36 мандатов

"Кахоль Лаван" - 33

Объединенный арабский список - 15

ШАС - 9

"Яадут а-Тора" - 8

"Ямина" - 7

НДИ - 6

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 6

Прогноз "Новостей 13":

"Ликуд" – 37

"Кахоль Лаван" – 32

Объединенный арабский список – 14

"Ямина" – 6

НДИ – 8

"Яадут а Тора" – 8

ШАС – 9

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 6

Прогноз "Новостей 12":

"Ликуд" – 37

"Кахоль Лаван" – 33

Объединенный арабский список – 14

"Ямина" – 7

НДИ – 6

"Яадут а Тора" – 8

ШАС – 9

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 7

Партия "Оцма Иегудит", по всем экзит-поллам, не проходит электоральный барьер.

См. также Виртуальный exit poll NEWSru.co.il: как голосовали наши читатели на выборах в Кнессет 23-го созыва





