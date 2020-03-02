В понедельник, 2 марта, в Израиле проходят выборы в Кнессет 23-го созыва. 6.453.255 избирателей имеют возможность проголосовать на третьих менее чем за 11 месяцев парламентских выборах.

Голосование пройдет на 10.631 избирательном участке. Почти четыре тысячи избирательных участков предназначены для людей с особыми потребностями. 189 избирательных участков оборудованы в больницах и домах престарелых, 55 в тюрьмах и изоляторах временного содержания.

Как сообщалось ранее, по стране оборудованы 14 пунктов для голосования людей, находящихся в условиях карантина из-за коронавируса. Адрес этих пунктов можно найти на сайте Центризбиркома.

В Кнессет баллотируются 29 предвыборных списков. За несколько дней до выборов партия "Цомет" отказалась от участия в выборах и порекомендовала своим избирателям голосовать за "Ликуд".

Голосование началось в 7:00 и продлится до 22:00. В населенных пунктах, где проживают менее 350 человек, а также тюрьмах и больницах, голосование начнется в 8:00 и завершится в 20:00. Пункты голосования для находящихся в условиях карантина из-за коронавируса будут открыты с 10:00 до 17:00.

Для того, чтобы проголосовать, избиратель должен иметь при себе удостоверение личности или заграничный паспорт. Приглашение на выборы, полученное по почте, приносить не обязательно.

После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов, результаты которого будут поступать в Центризбирком и публиковаться на сайте ЦИК. Ожидается, что до вечера 3 марта будут опубликованы результаты голосования на обычных избирательных участках, а еще через сутки станут известны итоги голосования в так называемых двойных конвертах. Речь идет о голосовании военных, дипломатов, больных людей, заключенных в тюрьмах.

5000 наблюдателей, представляющих Центризбирком, а не какую-либо партию, будут курсировать между избирательными участками и наблюдать за ходом голосования. В распоряжении наблюдателей будут видеокамеры, и они смогут воспользоваться ими в случае любого подозрения в нарушении хода выборов. Наблюдатели будут фиксировать процесс подсчета голосов на заранее выбранных избирательных участках.

18 тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ) будут обеспечивать порядок в ходе голосования. Им будут помогать тысячи добровольцев и гражданских охранников. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, начиная с полуночи 1 марта и до полуночи 2 марта введен режим изоляции палестинских территорий в Иудее и Самарии. Закрыты также въезды и выезды с территории сектора Газы.

В день выборов израильтяне смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. В отличие от прошлых выборов министерство транспорта приняло решение, что поезда будут курсировать по обычному расписанию.