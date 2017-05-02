"Мы охраняем границу". Интервью с рядовым Михаилом Хромовым

Каждый год в День Независимости 120 военнослужащих из всех родов войск получают знак отличия от президента государства. В этом году одним из отличников признан рядовой артиллерийских войск Михаил (Михаэль) Хромов. Перед праздником он дал интервью сайту NEWSru.co.il.

Миша, расскажи немного о себе.

Я родился в Израиле. Моя мать репатриировалась из Украины, ее муж - из России, здесь они встретились. У меня есть две сестры со стороны мамы, которые живут за границей. Есть сестра и три брата со стороны отца, но я не со всеми поддерживаю отношения. Учился в "Ирони алеф" в Тель-Авиве. Вообще, большую часть времени я жил в Тель-Авиве, немного в Нетании, немного в Кфар-Сабе, но в основном - в Тель-Авиве. В средней школе перешел на направление социологии и философии, а также кинематографа. Снимал короткометражные фильмы, даже писал сценарии коротких комедий для выпускных фильмов. Их показываали в "Синематеке", с которой у нашей школы был договор. Так что у меня есть некий творческий опыт.

Дома вы говорили по-русски или на иврите?

Говорили по-русски. Благодаря этому я знаю русский язык, умею говорить, читать. Пишу тоже, но хуже - с ошибками.

Что ты знал об армии перед призывом?

Честно говоря, почти ничего. Когда пришел по первой повестке в военкомат, попросился в десантные войска. Через какое-то время понял, что это не для меня.

Почему именно десант?

Наверное, такая детская мечта. Сначала хотел быть летчиком, потом понял, что летчик – это недостижимо, следующий этап – десантники. Окружено славой, легендами. Но перед призывом я уже понял, что мечты мечтами, а надо быть реалистом. Мы с мамой тогда уже жили вдвоем, и надо было зарабатывать. Перед призывом я работал в буфете кинотеатра, и думал, что смогу работать и во время службы. Кстати, мне одно время даже предлагали служить в подразделении, занимающемся съемками фильмов и тому подобным. Но потом сорвалось из-за проблемы бюджетов.

Обидно…

Да, но ничего не поделаешь, это армия. (смеется) Перед призывом, заполняя анкету предпочтений, я всему дал очень низкие оценки, то есть, ничего конкретно не хотел кроме десантных войск. Тогда друзья посоветовали мне призваться в артиллерию, сказав, что там очень хорошие люди, а с профилем 97 мне все равно пришлось бы идти в боевые части.

Что ты знал про артиллерию перед призывом?

В основном, слухи. Слышал, что там хорошие люди, что, кстати, оказалось полной правдой. Ну и масса стереотипов, мол артиллерия это "не совсем боевые части", это скорее поддержка боевых частей и тому подобное. Кстати, я все же получил приглашение на отбор в десант, но даже не пошел. Решил, что хочу в артиллерию, все еще думал, что буду много дома и смогу помогать маме. В тиронуте (курс молодого бойца) я был шокирован. Подъемы среди ночи, учебные тревоги. Вдруг стало ясно, что это по настоящему боевые части. К тому же дело было зимой, я призвался в ноябре, в общем, трудностей хватало. В какой-то момент, после того, как нас дважды поднимали по тревоге ночью, я почувствовал, что все это слишком боевое для меня.

Физические сложности?

Физических трудностей хватало, но честно говоря, когда я шел в армию, то надеялся, что там улучшится моя физическая форма. Я не был особо сильным подростком, хорошо бегал, а в остальном - не особо. Но как раз физически я справлялся, все это можно пережить. Было тяжело именно с тем, что я вдруг понял, что попал в настоящие боевые части. Тогда я сказал себе: подожди полтора месяца и решишь.

Почему именно полтора месяца?

Через полтора месяца после начала тиронута – присяга, а потом тех, кому действительно тяжело, переводят в связисты, санитары и так далее.

В тиронуте были друзья?

Вначале были, потом они перешли в другие части. Так что остался один. Но была поддержка от командиров, что помогло справиться.

Сколько времени длится "тиронут" в артиллерии?

Весь процесс подготовки длится восемь месяцев. Из них сам тиронут почти четыре месяца и непосредственно курс по армейской специальности столько же. Во второй части дисциплина еще соблюдается, но уже гораздо менее жестко.

Какова твоя армейская специальность?

Я артиллерийский водитель и наводчик. То есть, могу управлять орудием и наводить его.

Объясни для несведущих в армейской специфике, что такое водитель в артиллерии?

Управляем передвижным орудием (תומ"ת), калибр 155 мм. По внешнему виду очень похоже на танк, ясное дело, что гораздо слабее в бою, но дальность стрельбы почти 30 км. Им надо управлять. Это очень похоже на машину с автоматическим управлением, но гораздо больше.

У тебя были права перед призывом?

Нет, в данном случае это не требовалось. Я очень хотел быть водителем орудия, управлять такой большой машиной мне казалось чем-то потрясающим. Был очень рад, когда меня направили на курс, и когда в итоге назначили управлять передвижным орудием.

Помимо тиронута, курса и так далее, тебе доводилось принимать участие в оперативных действиях?

Да. Прежде всего, мы были в Иудее и Самарии, в частности в Калькилии.

Но это не имеет отношения к артиллерийской специальности.

Да, это патрулирование, обеспечение безопасности. Позднее были на границе с Ливаном, там все было совсем иначе. Там мы тоже были практически пехотинцами, но это гораздо более ответственно, чем в Иудее и Самарии. На ливанской границе непосредственно видишь противника, видишь его патрули, видишь, как он на тебя смотрит, за тобой наблюдает.

Противник – это "Хизбалла", если назвать его по имени.

Ну, да. И это дает ощущение, что ты действительно делаешь важную работу: если что-то произойдет, мы первые, кто должны будем отреагировать. Дает хорошее ощущение. Сейчас мы также охраняем границу на севере, но уже как артиллеристы. Тут работа иная: практических действий почти нет, но множество занятий, учений.

Ты уже полтора года в армии. Освоился?

Мне на самом деле повезло. Когда я пришел в батальон, то очень хотел быть главным водителем в своем подразделении. Но там уже был человек, более опытный, чем я, и к тому же любивший водить. Как правило, солдаты этого не любят, а он любил. Потом он вышел на курсы, место освободилось, и я его занял. Честно говоря, мне удалось создать себе имидж лучшего водителя, если не в батальоне, то в батарее точно. Был даже случай, когда во время учений одно орудие застряло, и никто не мог его сдвинуть. Вызвали меня, и мне удалось. Такие вещи запоминаются, тем более, что это было в присутствии комбата, его заместителя, прапорщиков.

Когда ты узнал, что стал отличником президента?

Это было очень неожиданно. Мне сказали, что нужно ехать в южный округ, где будут интервьюировать возможных отличников. Прошел интервью, но, честно говоря, не думал, что меня выберут из почти пятидесяти человек, которые там были. Через несколько дней мне позвонил командир роты и сообщил, что меня выбрали. Я как раз был на курсе "Натив", поскольку не являюсь евреем по Галахе.

Какое впечатление осталось от курса?

Я сейчас всем говорю, что любой, у кого есть возможность, должен пройти этот курс.

Что тебя подтолкнуло туда?

Во-первых, если перед тобой открывают дверь, то почему в нее не войти? Во-вторых, я слышал от кого-то в батальоне, что это хороший курс. И это действительно так. Он обогащает знаниями, расширяет представления о мире. Мне это также дало возможность узнать кое-что о еврействе.

Были мысли об офицерских курсах?

Была мысль выйти на курс командиров подразделений, и мой командир считал, что я могу быть офицером, но в конечном счете я понял, что это не для меня. Помимо всего прочего, это означало бы покинуть батарею и постоянно менять места службы. Мне хорошо в батарее, есть друзья, я люблю то, что делаю, и решил остаться.

Я так понимаю, что надежда работать во время службы не сбылась. Как вы с мамой справляетесь экономически?

Я обратился за помощью в армию и получаю ее. Это не что-то грандиозное с точки зрения размеров помощи, но это безусловно подспорье.

Мама работает?

Да, она ухаживает за стариками. Живем, справляемся.

Беседовал Габи Вольфсон