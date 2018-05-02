СМИ: Израиль возобновил переговоры с ООН о депортации нелегалов в страны Запада

По информации 10-го телеканала, правительство Израиля возобновило переговоры с агентством ООН по делам беженцев о судьбе нелегалов из стран Африки. Переговоры возобновились спустя месяц после того, предыдущие соглашение было отменено Биньямином Нетаниягу под давлением со стороны министров, депутатов и активистов общественных организаций.

10-й канал , сообщая о возобновлении переговоров, ссылается на два источника в правительстве. Источники сообщили, что с представителями ООН контактируют представители Штаба по национальной безопасности при канцелярии главы правительства.

По данным источников, две недели назад Израиль получил официальное письмо от агентства ООН по делам беженцев с подтверждением того, что предыдущее соглашение отменено. Вместе с тем, агентство заверяло правительство Израиля, что оно готово вернуться к обсуждению и помочь в решении проблемы.

По информации 10-го канала, представители Штаба по национальной безопасности проверяют с агентством ООН возможность внесения нескольких поправок в соглашение. Во-первых, Израиль заинтересован в увеличении количества нелегалов, которые будут депортированы в страны Запада. Во-вторых, сократить временной промежуток, в течение которого Израиль не будет предпринимать попыток депортировать оставшихся просителей убежища.

2 апреля Биньямин Нетаниягу сообщил, что Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по делам беженцев о депортации из страны нескольких тысяч африканских нелегалов. Агентство обязывалось обеспечить выезд 16 тысяч нелегалов в западные страны. Израиль со своей стороны должен был представить остальным нелегалам (примерно 16 тысячам) временный вид на жительство сроком на пять лет. По утверждению представителей правительства, вид на жительство в Израиле получили бы те, кто в любом случае не был бы депортирован.

Это соглашение было утверждено юридическим советником правительства, и оно соответствовало международному законодательству.

Сообщалось, что высылаемых из Израиля суданцев и эритрейцев среди прочих стран готовы принять Италия и Германия. Однако правительства этих стран заявили, что им ничего не известно об этом плане агентства ООН, и своего согласия на прием нелегалов они не давали.

Уже через сутки, 3 апреля, соглашение с агентством ООН по делам беженцев было отменено по инициативе Израиля.





