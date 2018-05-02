Жаркий Лаг ба-Омер: противопожарная служба приведена в состояние повышенной готовности

В этом году празднование Лаг ба-Омера, традиционно сопровождающееся разжиганием костров, пришлось на дни, когда в Израиле установилась жаркая и сухая погода. В связи с высокой вероятностью неконтролируемых возгораний, 2-3 мая противопожарная служба приведена в состояние повышенной готовности.

Особенно жарко будет 4 мая, но к пятнице празднование Лаг ба-Омера завершится.

Накануне праздника противопожарная служба Израиля выпустила предупреждение для населения. Пожарные предупреждают, что в связи с установившейся жаркой и сухой погодой, сопровождающейся сильными порывами ветра, существует угроза быстрого распространения огня. Пожарные рекомендуют в Лаг ба-Омерг ограничиться небольшими кострами, а также иметь рядом с каждым костром несколько ведер воды.

При этом пожарные просят граждан не пытаться тушить самостоятельно сильные пожары, а в подобной ситуации незамедлительно звонить по телефону 102, сообщая о месте возникновения пожара.

1 мая заместитель мэра Тель-Авива Асаф Замир в своем блоге на Facebook написал, что при 33-градусной жаре и сильном ветре, было бы разумно отказаться вообще от разведения открытого огня: "В такой ситуации я считаю верным рекомендовать отказаться от разведения костров, а вместо этого провести другие праздничные мероприятия".

Утром 2 мая мэрия Хайфы объявила о запрете на разведение костров на территории города, пережившего сильнейшие лесные пожары в ноябре 2016 года.

Как правило, муниципалитеты не запрещают разведение костров в Лаг ба-Омер, однако определяют специальные площадки, на которых разрешено разводить костры.

Не только пожарные и муниципальные службы находятся в эти дни в состоянии повышенной готовности, службе скорой помощи, полиции и фонду "Керен Каемет ле-Исраэль" также приходится с особым вниманием следить за ситуацией в дни праздника Лаг ба-Омер.

18 ияра, в 33-й день Омера, в Израиле отмечают праздник Лаг ба-Омер, когда при свете костров евреи вспоминают двух великих мудрецов – Рабби Акиву и Шимона Бар Йохая, а также бесстрашного воина Бар Кохбу. Костры жгут не только религиозные, но и светские евреи. Дети и подростки особенно любят этот праздник, который доставляет немало хлопот взрослым.





