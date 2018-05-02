Служба пожарной охраны опубликовала ограничения на разведение костров

В среду, 2 мая, глава службы пожарной охраны Деди Симхи издал распоряжения, касающиеся разведения костров вечером праздника Лаг ба-Омер. В этом году празднования существенно ограничены в связи с погодными условиями.

В соответствии с распоряжением пожарных, костры должны находиться на расстоянии не менее 300-500 метров от леса или рощи. Разведение костров в лесных массивах и рощах категорически запрещено.

Запрещено разведение костров на расстоянии ближе, чем 60 метров от объектов, содержащих газ или горючее. Также запрещено разведение костров на расстоянии ближе, чем 20 метров от телефонных линий и ЛЭП. Расстояние между костром и ближайшим зданием должно превышать 40 метров, а расстояние между кострами шесть метров.

Диаметр очага костра не должен превышать три метра, а высота сложенных дров не должна быть более полутора метров.

Как сообщалось ранее, муниципалитет Хайфы издал запрет на разведение костров. Позднее аналогичный запрет был издан муниципалитетами Нешера и Кирьят-Хаима. В Кирьят-Бялике мэрия настоятельно рекомендует воздержаться от проведения таких мероприятий.

В Ашдоде отменено мероприятие, в ходе которого планировалось развести большой "общинный" костер.

Муниципалитет Петах-Тиквы ограничил место разведения костров специально отведенной территорией.

В Хадере жителям рекомендовано по возможности минимизировать число костров в городе и разводить их только в специально отведенных для этого местах.

1 мая заместитель мэра Тель-Авива Асаф Замир в своем блоге на Facebook написал, что при 33-градусной жаре и сильном ветре, было бы разумно отказаться вообще от разведения открытого огня: "В такой ситуации я считаю верным рекомендовать отказаться от разведения костров, а вместо этого провести другие праздничные мероприятия".

Пожарные рекомендуют в Лаг ба-Омерг ограничиться небольшими кострами, а также иметь рядом с каждым костром несколько ведер воды.

Пожарные также просят граждан не пытаться тушить самостоятельно сильные пожары, а в подобной ситуации незамедлительно звонить по телефону 102, сообщая о месте возникновения пожара.