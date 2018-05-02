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В Израиле

В Иерусалиме открылось посольство Гватемалы

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Посол Гватемалы в Израиле Сара Анджелина Солис и президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Гватемалы Джимми Моралес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу

Во вторник, 1 мая, посольство Гватемалы в Израиле начало работу в Иерусалиме. Речь идет о первом с 1984 года государстве, которое перевело посольство в столицу Израиля. Тогда в Иерусалим были переведены посольства Коста-Рики и Сальвадора, однако позднее и они возвратили свои дипломатические представительства в Тель-Авив.

Посольство Гватемалы действует на территории технологического комплекса "Малха" в столице Израиля.

Церемония официального открытия посольства Гватемалы в Иерусалиме состоится 16 мая, после того, как в Иерусалиме откроется посольство США. Для участия в церемонии в Израиль прибудет президент Гватемалы Джимми Моралес.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал открытие посольства Гватемалы в Иерусалиме. "Я бал так тронут, увидев гватемальский флаг, развевающийся в Иерусалиме. Дорогие друзья. Добро пожаловать в нашу вечную столицу", – заявил премьер-министр.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоится официальная церемония открытия посольства США. В настоящий момент неизвестно, примет ли в церемонии участие американский президент Дональд Трамп. Заместитель министра в министерстве главы правительства Майкл Орен сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что этот вопрос остается открытым. "Мы все надеемся видеть президента Трампа на церемонии. Но если его и не будет там физически, дух перемен, который он принес, будет явственно ощущаться", – сказал Орен.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме будут присутствовать дочь американского президента Иванка Трамп и ее муж, один из ближайших советников президента Джаред Кушнер.

В Румынии, Чехии, Парагвае и Гондурасе также говорят о возможности переноса в скором времени посольств в Иерусалим.



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