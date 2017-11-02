Израиль не позволит палестинцам искать пропавших в подорванном туннеле, пока не будет прогресса в переговорах о возвращении пленных и пропавших

В ответ на официальное обращение Красного креста к израильским властям координатор действий израильского правительства на территориях генерал Йоав Мордехай заявил, что Израиль не допустит спасательно-поисковых операций внутри периметра безопасности в секторе Газы, пока не будет достигнут прогресс в деле о возвращении израильских пленных и пропавших без вести.

Ранее Красный крест и еще несколько правозащитных организаций обратились к израильским властям с просьбой позволить палестинским спасателям войти на территорию, на которой находится туннель "Исламского джихада", подорванный ЦАХАЛем.

Согласно обращению, под завалами туннеля могут находиться не менее пяти человек.

Семьи Адара Голдина и Орона Шауля призвали израильские власти отказать палестинцам в этой просьбе.

Напомним, спустя два дня после уничтожения туннеля "Исламского джихада" недалеко от КПП "Кисуфим", израильские военные сообщили, что, по их информации, в результате этой операции погибли не менее 14 палестинских боевиков.

При этом палестинские источники сообщают, что погибли восемь человек и более 10 были ранены.

30 октября израильские военные совершили подрыв туннеля, один из выходов которого находился примерно в двух километрах от кибуца Кисуфим.

Известно, что в туннеле погибли командир "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы Арафат Абу-Маршид, его заместитель Хасан Абу-Хаснин. А также командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место взрыва вместе со спасательным отрядом.

Палестинские СМИ сообщали, что за первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей ХАМАСа и "Исламского джихада".

ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в "опасной эскалации".





