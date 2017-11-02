2 ноября 2017 г.
последняя новость: 20:54
Селфи с трупом
Быков поговорил с Собчак
Жена Джигарханяна сбежала
Погиб, развеивая прах сестры
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:37 "Еш Атид" опубликовала свою концепцию национальной безопасности
19:27 Во время выступления в Маале-Адумим пострадал акробат цирка "Москва"
18:13 Подростки в Эйлате стреляли в учительницу из пневматического пистолета
16:57 Мандельблит и Ницан против законопроекта, запрещающего подачу рекомендаций после расследования
16:31 Израиль не позволит палестинцам искать пропавших в подорванном туннеле, пока не будет прогресса в переговорах о возвращении пленных и пропавших
15:24 Отменена забастовка в правительственном центре "Кирия" в Тель-Авиве
15:24 В Западной Галилее мужчина погиб, сорвавшись со скалы
15:14 Спикер Кнессета подписал соглашение о сотрудничестве с Грецией и Кипром
14:57 Житель Иерусалима обвиняется в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней
14:10 Минздрав снял запрет на купание возле побережья Бат-Яма
В Израиле

Израиль не позволит палестинцам искать пропавших в подорванном туннеле, пока не будет прогресса в переговорах о возвращении пленных и пропавших

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 17:21 блог версия для печати фото
Координатор действий израильского правительства на территориях генерал Йоав Мордехай
Израиль не позволит палестинцам искать пропавших в подорванном туннеле, пока не будет прогресса в переговорах о возвращении пленных и пропавших
Израиль не позволит палестинцам искать пропавших в подорванном туннеле, пока не будет прогресса в переговорах о возвращении пленных и пропавших

В ответ на официальное обращение Красного креста к израильским властям координатор действий израильского правительства на территориях генерал Йоав Мордехай заявил, что Израиль не допустит спасательно-поисковых операций внутри периметра безопасности в секторе Газы, пока не будет достигнут прогресс в деле о возвращении израильских пленных и пропавших без вести.

Ранее Красный крест и еще несколько правозащитных организаций обратились к израильским властям с просьбой позволить палестинским спасателям войти на территорию, на которой находится туннель "Исламского джихада", подорванный ЦАХАЛем.

Согласно обращению, под завалами туннеля могут находиться не менее пяти человек.

Семьи Адара Голдина и Орона Шауля призвали израильские власти отказать палестинцам в этой просьбе.

Напомним, спустя два дня после уничтожения туннеля "Исламского джихада" недалеко от КПП "Кисуфим", израильские военные сообщили, что, по их информации, в результате этой операции погибли не менее 14 палестинских боевиков.

При этом палестинские источники сообщают, что погибли восемь человек и более 10 были ранены.

30 октября израильские военные совершили подрыв туннеля, один из выходов которого находился примерно в двух километрах от кибуца Кисуфим.

Известно, что в туннеле погибли командир "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы Арафат Абу-Маршид, его заместитель Хасан Абу-Хаснин. А также командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место взрыва вместе со спасательным отрядом.

Палестинские СМИ сообщали, что за первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей ХАМАСа и "Исламского джихада".

ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в "опасной эскалации".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 ноября 2017 г.
Источники в ЦАХАЛе: в результате подрыва туннеля погибли не менее 14 боевиков
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 октября 2017 г.
"Исламский джихад" пообещал построить еще один туннель для похищения израильтян
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 октября 2017 г.
Из-за опасности ракетного обстрела перекрыты дороги в поселениях вокруг Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 октября 2017 г.
В Газе хоронят боевиков, погибших при подрыве туннеля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 октября 2017 г.
Руководство ХАМАС обсуждает возможный ответ на уничтожение туннеля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 октября 2017 г.
"Исламский джихад" обвинил Израиль в "опасной эскалации"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 2 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017