Новым генинспектором полиции станет генерал Моше Эдри

В пятницу, 2 ноября, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан объявил, что следующим генеральным инспектором полиции станет генерал-майор Моше (Чико) Эдри, бывший глава тель-авивского округа полиции.

Нынешний генинспектор полиции Рони Альшейх поздравил Моше Эдри с назначением, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, что 13 сентября Гилад Эрдан объявил на пресс-конференции в Бней-Браке о своем решении не продлевать каденцию Рони Альшейха на должности генерального инспектора, а также назвал имена кандидатов на освободившуюся должность. Помимо Моше Эдри, рассматривались кандидатуры главы иерусалимского округа генерал-майора Йорама А-Леви и главы тель-авивского округа полиции Давида Битана.

Моше Эдри родился в 1967 году. Окончил школу "Пирхей Аарон" в Кирьят Шмуэле; учился в университете Бар-Илан.

Служил в Армии обороны Израиля, был заместителем командира бригады "Голани". В декабре 1988 года участвовал в спецоперации "Хум вэ кахоль", направленной против штаб-квартиры "Народного фронта освобождения Палестины" на юге Ливана.

Демобилизовавшись, в 1990 году поступил на службу в полицию; служил в подразделении псевдоарабов "А-Гидоним" иерусалимского округа. Служил в подразделении по борьбе с хищениями транспортных средств "Этгар", а в 2006 году возглавил его.

В августе 2007 года был назначен начальником полиции района Ифтах, а в июле 2009-го – начальником полиции района Яркон. Через два месяца Эдри было присвоено звание бригадного генерала.

В 2011 году Эдри стал секретарем по вопросам безопасности при министерстве внутренней безопасности, возглавляемом Ицхаком Ароновичем. В июне 2013 году получил звание генерал-майора.

В октябре 2014 году Эдри сменил Йоси Париенти на посту главы Иерусалимского округа полиции. Начало службы Моше Эдри на этом посту совпало с серией терактов в Иерусалиме. В феврале 2016-го был назначен главой тель-авивского округа полиции.

Женат; трое детей.