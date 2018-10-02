Политические предпочтения русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il

В следующем году состоятся выборы в Кнессет 21-го созыва. Дата выборов неизвестна, но есть основания полагать, что они будут проведены досрочно – то есть до ноября 2019-го.

Многие факторы приближали эти выборы: расследования по делам против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, коалиционные споры по поводу законов о призыве, о национальном характере государства и др. Но коалиция, несмотря на перемены в кабинете министров, удержалась, и, согласно общенациональным опросам, правящая партия "Ликуд" остается самой популярной.

14 октября открывается зимняя сессия Кнессета 20-го созыва. Она может стать последней для законодательного собрания в нынешнем составе.

Редакция NEWSru.co.il проводит новый онлайн-опрос, чтобы выяснить настроения русскоязычных израильтян накануне "года выборов".

Результаты нового опроса будут сравниваться с полученными ранее.

Опрос предназначен исключительно для граждан Израиля, имеющих право голоса на выборах. Просим остальных читателей воздержаться от голосования.

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