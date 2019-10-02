В среду, 2 октября, в министерстве юстиции в Иерусалиме начинаются слушания по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Главу правительства, который не будет лично принимать участия в слушаниях, представляют десять адвокатов. Наиболее известной фигурой среди представителей главы правительства является 80-летний адвокат Рам Каспи. Он не входит в группу адвокатов премьер-министра, но в последние недели являлся их внешним советником. В 1986 году Каспи был одним из инициаторов предоставления высшим офицерам общей службы безопасности ШАБАК амнистии до суда в рамках дела о 300-м автобусе.

Сторону обвинения в ходе слушаний будут представлять не менее двадцати юристов во главе с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом и государственным прокурором Шаем Ницаном.

Слушания продлятся четыре дня, с 10:00 2 октября. Первым будет рассматриваться "дело 4000", в рамках которого юридический советник правительства намерен предъявить главе правительства обвинения во взяточничестве и обмане общественного доверия. Речь идет о "деле "Безек"". По мнению полиции и госпрокуратуры, Биньямин Нетаниягу, будучи министром связи, принимал решения в пользу компании, а владелец "Безека" Шауль Алович, являющийся также владельцем портала Walla, обеспечивал положительное освещение деятельности премьер-министра и его приближенных. Адвокаты премьера попытаются убедить представителей обвинения, что не было связи между решениями, которые принимал Нетаниягу, и попытками Шауля Аловича повлиять на освещение деятельности главы правительства порталом Walla. Адвокаты представят материалы, доказывающие, с их точки зрения, что все решения министерства связи принимались на основании выводов профессиональных инстанций и не имели преступных мотивов.

"Дело 4000" считается наиболее сложным, и его рассмотрению будут посвящены первые два дня слушаний.

6 и 7 октября будут обсуждаться "дело 1000" ( о получении семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов) и "дело 2000" (о контактах Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом). Юридический советник правительства намерен предъявить Нетаниягу по обоим делам обвинения в обмане общественного доверия.

После завершения слушаний юридический советник правительства и его помощники приступят к изучению итоговых документов. Ожидается, что окончательное решение будет опубликовано не позднее середины декабря, когда завершится каденция Шая Ницана на посту государственного прокурора.

1 октября сотни правых активистов провели демонстрацию возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Митинг прошел под лозунгом "Правые прекращают молчать". Участники митинга несли плакаты, на которых было написано "Народ требует юридической справедливости", а также "Мандельблит, не капитулируй перед левыми".

Акция в поддержку Нетаниягу около дома Мандельблита. Фоторепортаж

Напомним, что в прошлом неоднократно менялась позиция юридического советника правительства по итогам слушаний. В 2012 году Иегуда Вайнштейн, занимавший тогда пост юридического советника правительства, принял решение не предъявлять обвинение главе НДИ Авигдору Либерману, несмотря на то, что перед слушаниями речь шла об обвинениях в мошенничестве, обмане общественного доверия, получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и оказании давления на свидетеля.

Слушания по делам Нетаниягу проходят одновременно с попытками сформировать коалицию. Как сообщалось ранее, представители "Кахоль Лаван" отменили запланированную на 2 октября рабочую встречу с переговорной группой "Ликуда", а также сообщили, что Бени Ганц отказывается от предложенной встречи с Биньямином Нетаниягу. По словам источников в "Кахоль Лаван", "Ликуд" пытается отвлечь внимание от слушаний путем создания видимости переговоров. "Мы не собираемся играть на руку Нетаниягу", – заявляют в окружении Ганца.





