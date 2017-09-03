Сотни израильтян приняли участие в демонстрациях в Иерусалиме и в Петах-Тикве

Вечером в субботу, 2 сентября, в Иерусалиме и Петах-Тикве прошли демонстрации в которых приняли участие сотни израильтян.

В Петах-Тикве примерно 700 человек митинговали площади Горен, неподалеку от дома юридического советника правительства. Они требовали от Авихая Мандельблита принять решение по делам Биньямина Нетаниягу, а от главы правительства – уйти в отставку. На плакатах было написано: "Биби и Сара – ваше место в Кейсарии", "Мандельблит – пришло время решать".

В Иерусалиме примерно 150 человек митинговали возле резиденции главы правительства, протестуя против того, что назвали "коррумпированностью власти". Еще 100 человек провели демонстрацию возле дома главы Верховного суда Мирьям Наор, протестуя против решения БАГАЦа по вопросу о нелегальных иммигрантах.

Об инцидентах или задержанных в ходе этих демонстраций не сообщается.