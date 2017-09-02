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Правительство рассмотрит вопрос о продлении срока действия указа о ЧП

время публикации: 20:09 | последнее обновление: 20:09 блог версия для печати

В понедельник, 3 сентября, правительство рассмотрит вопрос о продлении срока действия указа о чрезвычайном положении, который был принят еще в 1948 году.

По информации сайта "Мако" , министры обороны и юстиции будут просить продлить действие указа как минимум на год из-за ситуации в области безопасности, тем более, что, как они утверждают, закон не отражается на бюджете Израиля. В то же время они намерены в течение года провести новые законы, которые избавят от необходимости ежегодно продлевать действие указа о ЧП.

Продление указа о ЧП в Израиле требует утверждения Кнессетом. Правительство должно провести решение через парламент до истечения срока действия предыдущего указа до 6 ноября 2017 года.

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