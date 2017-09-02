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3 сентября на юге Израиля начнутся учения службы тыла

время публикации: 21:21 | последнее обновление: 21:25 блог версия для печати фото

В воскресенье, 3 сентября, в районе Ашкелона, Нетивота, Офаким, и регионального совета Хоф Ашкелон будут проходить учения службы тыла.

Учения продлятся до 4 сентября, и в населенных пунктах будет наблюдаться интенсивное движение автомобилей сил безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что учения являются запланированными и проводятся в рамках повышения уровня взаимодействия службы тыла с местными органами власти, а также направлены на поддержание боеготовности подразделений ЦАХАЛа.

Граждан просят соблюдать спокойствие и выполнять все распоряжения представителей службы тыла.

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