3 сентября на юге Израиля начнутся учения службы тыла

В воскресенье, 3 сентября, в районе Ашкелона, Нетивота, Офаким, и регионального совета Хоф Ашкелон будут проходить учения службы тыла.

Учения продлятся до 4 сентября, и в населенных пунктах будет наблюдаться интенсивное движение автомобилей сил безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что учения являются запланированными и проводятся в рамках повышения уровня взаимодействия службы тыла с местными органами власти, а также направлены на поддержание боеготовности подразделений ЦАХАЛа.

Граждан просят соблюдать спокойствие и выполнять все распоряжения представителей службы тыла.