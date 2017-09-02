Посол Давид Фридман: перенос посольства США в Иерусалим – это вопрос времени

Посол США в Израиле Давид Фридман, вступивший в должность в мае этого года, в первом интервью израильской прессе, газете The Jerusalem Post, заметил, что, в конечном итоге, президент Трамп выполнит свое обещание и перенесет посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мы думаем об этом постоянно", - подчеркнул он, заметив, что администрация Трампа сосредоточена на обсуждении того, когда именно этот шаг будет сделан.

На вопрос о том, что представляет собой американский план урегулирования палестино-израильского конфликта, Фридман ответил, что администрация Трампа приняла стратегическое решение не говорить открыто о своих планах, связанных с ситуацией в регионе.

"Аль-Джазира", комментируя интервью Фридмана, напоминает, что против переноса посольства США в Иерусалим выступают палестинские власти и "весь арабский мир", а "международное сообщество неоднократно предупреждало о том, что такое решение вызовет новый виток напряженности в палестино-израильских отношениях".

Палестинцы утверждают, что перенос посольства "подрывает репутацию США как эффективного посредника в палестино-израильском конфликте".

Напомним, 29 августа сайт 0404.co.il со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент Дональд Трамп готов перенести посольство США в Иерусалим в случае, если в ближайшие два месяца не произойдет прогресса на переговорах между Израилем и палестинской администрацией.





