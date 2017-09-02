Прогноз погоды на 2 сентября: малооблачно и жарко, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 2 сентября, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха немного выше, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 27-37. В Беэр-Шеве – 20-35, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне – 24-30, в Ариэле – 24-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-38, на Голанских высотах – 22-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-160 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье-понедельник ожидается дополнительное повышение температуры, шарав, температура выше среднесезонной, на побережье Средиземного моря в утренние и вечерние часы возможна дымка. Во вторник жара немного спадет.