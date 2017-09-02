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Сара Нетаниягу прошла проверку на детекторе лжи

время публикации: 20:53 | последнее обновление: 20:54 блог версия для печати фото
Сара Нетаниягу прошла проверку на детекторе лжи

Сара Нетаниягу, супруга главы правительства, прошла в частной фирме проверку на детекторе лжи. Сайт "Мако" сообщает: проверка показала, что Сара Нетаниягу рассказывает правду о своем конфликте с Мени Нафтали.

Результаты проверки были опубликованы сайтом NEWS1 , по просьбе которого она проводилась.

Согласно этому источнику, Сара Нетаниягу проходила проверку 31 августа, в частной фирме "Таль Полиграф". Проверка касалась обвинений, связанных с перерасходом средств на питание и продукты в резиденции главы правительства. В рамках расследования бывший завхоз Мени Нафтали утверждал, что закупал избыточное количество продуктов по распоряжению Сары Нетаниягу. Первая леди эти обвинения отрицала.

Отметим, ранее СМИ сообщали: юридический советник правительства Авихай Мандельблит в течение 10 дней уведомит супругу главу правительства о том, что против нее будет подано обвинительное заключение.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 октября 2016 г.
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