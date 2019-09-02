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В Израиле

Вопреки мнению Нетаниягу, Эдельштейн поддержал идею правительства национального единства

время публикации: 07:58 | последнее обновление: 10:01 блог версия для печати фото
Юлий Эдельштейн
Биньямин Нетаниягу
Вопреки мнению Нетаниягу, Эдельштейн поддержал идею правительства национального единства

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн высказался в поддержку создания правительства национального единства.

В интервью I24News председатель парламента заявил, что в ситуации, в которой находится Израиль, самое правильное – это создание максимально широкого правительства. "Перед нами стоят, мягко говоря, крайне сложные проблемы в сфере безопасности. В этой ситуации широкое правительство – это правильное решение", – заявил Эдельштейн. Он пояснил, что "Ликуд" должен одержать победу на выборах, обеспечить большинство правого блока. "После этого мы должны обратиться ко всем сионистским партиям и предложить им присоединиться к правительству", – считает Эдельштейн. Он добавил: "Широкое правительство – это лучший способ преодоления социальных, экономических и оборонных проблем".

Напомним, что ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявлял, что не намерен создавать правительство национального единства. Об этом он впервые заявил в статье, которую опубликовал в газете "Исраэль а-Йом". "Необходимо, чтобы "Ликуд" был крупнейшей партией, тогда формирование правительства будет возложено на нас, а Либерман не сможет привести к созданию слабого левого правительства во главе с Ганцем", – говорилось в статье. В то же время, Нетаниягу воздержался от обещания не приглашать в свое правительство левые и центристские партии.

В интервью NEWSru.co.il премьер-министр также говорил, что не намерен создавать правительство национального единства. "Прежде всего, нужно договориться о политике правительства, о повестке дня. Моя повестка дня – это повестка дня правого правительства, поэтому я стремлюсь к созданию правого правительства. Прежде всего, я создам правительство, базирующееся на наших подходах, что очень важно, так как гарантирует физическое существование государства. А после того, как такое правительство будет создано, я обращусь к тем, кто готов согласиться с нашей повесткой дня, и приглашу их в правительство. Но такая схема кардинально отличается от стирания позиций, от паралича, которые гарантированы в случае создания правительства национального единства".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2019 г.
Нетаниягу обязался не создавать правительство национального единства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2019 г.
"На мне ответственность за существование и будущее Израиля". Интервью с Биньямином Нетаниягу





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