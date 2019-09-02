Противостояние армии Израиля и сил "Хизбаллы". Подробности, версии

Кратковременное вооруженное противостояние армии Израиля и сил "Хизбаллы" на ливано-израильской границе не имело серьезных последствий. Каждая из сторон заявляет об успехе.

Израиль

Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу так резюмировала происшедшее: "Во второй половине дня "Хизбалла" выпустила несколько противотанковых ракет в направлении израильской военной техники в районе Авивим. С нашей стороны жертв нет. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической группировке, выпустив более 100 артиллерийских снарядов по огневым точкам противника. Боевые вертолеты атаковали дополнительные цели. "Хизбалле" не удалось достичь своей цели – поразить солдат Армии обороны Израиля".

Отметим, что информация о более чем 100 снарядах, выпущенных 1 сентября ЦАХАЛом по целям в Ливане, была озвучена Биньямином Нетаниягу лично.

В заявлении канцелярии также сказано: "Израиль устанавливает свои цели в сфере безопасности и систематически действует с целью их достижения". Отмечается, что глава правительства дал указание подготовиться ко всем возможным вариантам развития ситуации. "Мы будем предпринимать шаги в соответствии с развитием событий. Нынешний инцидент завершился без жертв благодаря решительной и ответственной политике главы правительства Нетаниягу, которая изменила правила игры против "Хизбаллы"", – сказано в официальном заявлении офиса Нетаниягу.

Помимо прочего, канцелярия премьер-министра опровергает публикацию одного из лидеров оппозиционного блока "Кахоль Лаван" Яира Лапида о том, что жители северных районов были вынуждены укрываться в бомбоубежищах. "К сожалению, даже в течение нескольких часов Яир Лапид не может действовать вести себя честно и ответственно", – говорится в комментарии.

Ливан

Командование регулярной армии Ливана заявляет: после обстрела "Хизбаллой" целей на израильской территории со стороны Израиля было выпущено более 40 ракет по целям в окрестностях населенных пунктов Марун ар-Рас, Айтарун и Ярун.

При этом власти Ливана отмечают, что ЦАХАЛ 1 сентября действовал за несколько часов до обстрела со стороны "Хизбаллы". Утверждается, что незадолго до полудня израильтянами был осуществлен артиллерийский обстрел целей в южном Ливане, а затем в результате действий ЦАХАЛа возник лесной пожар около деревни Кфар Шуба.

"Хизбалла" через телеканалы "Аль-Манар" и "Аль-Маядин" распространила сведения о том, что в результате действий боевиков "Партии Аллаха" было уничтожено израильское военное транспортное средство, утверждается, что с израильской стороны есть убитые и раненые. "Хизбалла" заявляет, что эти действия стали ответом на враждебные действия ЦАХАЛа на ливанской территории, в частности на операцию с применением беспилотников в бейрутском пригороде Дахия.

В сообщении "Аль-Маядин" сказано, что боевики "Хизбаллы" обстреляли израильский бронированный автомобиль с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Судя по имеющейся информации, боевики "Хизбаллы" обстреляли транспортное средство ЦАХАЛа, находившееся на дороге 8967 около поселка Авивим, в непосредственной близости от границы с Ливаном. Огонь велся со стороны деревни Айтарун.

В руководстве "Хизбаллы" называют тех, кто осуществил атаку против израильтян. Это некая "Группа мучеников Хасана Збиба и Ясира Даэра". Особо отмечается, что боевики "Хизбаллы" не стали препятствовать эвакуации раненых израильтян, проявив великодушие.

Ливанская газета "Аль-Ахбар" поясняет, что Хасан Збиб и Ясир Даэр были боевиками "Хизбаллы", которые погибли в результате израильского авиаудара в сирийском населенном пункте Акраба поздно вечером в субботу, 24 августа.

Инсценировка со стороны Израиля

Вечером 1 сентября в израильских СМИ появилась информация о том, что доставка раненых военнослужащих в больницу "Рамбам" в Хайфе была инсценирована ЦАХАЛом, чтобы ввести в заблуждение "Хизбаллу".

Сайты "Мако" и Ynet написали, что ЦАХАЛ заранее готовился к возможной атаке "Хизбаллы" в приграничном районе и держал вертолет для "доставки" раненых в больницу. После атаки "Хизбаллы" двое военнослужащих были "загримированы" с помощью красной краски, изображающей кровь, и забинтованы, после чего на носилках были погружены в вертолет, который доставил их в больницу "Рамбам". За эвакуацией "раненых" наблюдали боевики "Хизбаллы". Это позволило террористической группировке объявить, что атака на военную базу в районе Авивим была успешной.

Вместе с тем, врачи больницы "Рамбам" передали журналистам, что двое военнослужащих были выписаны сразу же после того, как их осмотрели врачи. Они не нуждались в медицинской помощи.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что в результате атаки "Хизбаллы" никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадал.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Ливан проявлять сдержанность и соблюдать договоренности 2006 года о прекращении огня, прежде всего резолюцию 1701. Об этом призыве генсека ООН международные агентства сообщают со ссылкой на его официального представителя Стефана Дюжаррика. Заявление Гутерриша прозвучало, когда перестрелка на ливано-израильской границе давно прекратилась.

С призывами к сдержанности к обеим сторонам конфликта обращались также Россия, Франция и другие страны.





