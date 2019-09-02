ЦАХАЛ раскрыл еще одну хитрость при подготовке к атаке "Хизбаллы"

В понедельник, 2 сентября, съемочная группа арабской редакции телеканала RT побывала на военной базе Авивим, которую днем ранее боевики "Хизбаллы" обстреляли противотанковыми ракетами. Репортеры никого не застали на базе.

Журналистка телеканала Далия Наммари показала запертые ворота базы, а также пустую будку охранника, она заглянула в несколько помещений на территории, и обнаружила, что они не заперты.

После того, как сюжет был показан телеканалом RT, пресс-служба Армии обороны Израиля признала, что с военной базы, находящейся в непосредственной близости от границы с Ливаном, несколько дней назад был выведен весь личный состав. Это решение было принято в связи с информацией о том, что база Авивим, вероятнее всего, станет целью для атаки "Хизбаллы".

Вместе с тем, в армейской пресс-службе в интервью 13-му каналу ИТВ сообщили, что военнослужащие были перемещены в район немного южнее базы, из которого осуществляли ее оборону. Кроме того, с базы было вывезено все оборудование для того, чтобы не допустить утечки информации.

Таким образом, боевики ливанской террористической группировки обстреляли пустующую военную базу.

Отметим, что 29 августа, за два дня до столкновения между Израилем и "Хизбаллой", корреспондент ливанского телеканала в своем "твиттере" писал, что в автомобилях ЦАХАЛа на границе с Ливаном вместо военнослужащих находятся манекены.

А спустя несколько часов после перестрелки на границе израильские СМИ сообщили, что в ходе столкновений ЦАХАЛ инсценировал доставку раненых военнослужащих в больницу "Рамбам" в Хайфе, чтобы ввести в заблуждение "Хизбаллу".

Сайты "Мако" и Ynet написали, что ЦАХАЛ заранее готовился к возможной атаке "Хизбаллы" в приграничном районе и держал вертолет для "доставки" раненых в больницу. После атаки "Хизбаллы" двое военнослужащих были "загримированы" с помощью красной краски, изображающей кровь, и забинтованы, после чего на носилках были погружены в вертолет, который доставил их в больницу "Рамбам". За эвакуацией "раненых" наблюдали боевики "Хизбаллы". Это позволило террористической группировке объявить, что атака на военную базу в районе Авивим была успешной.

Вместе с тем, врачи больницы "Рамбам" передали журналистам, что двое военнослужащих были выписаны сразу же после того, как их осмотрели врачи. Они не нуждались в медицинской помощи.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что в результате атаки "Хизбаллы" никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадал.

В понедельник, 2 сентября, глава правительства и министр обороны Биньямин Нетаниягу, комментируя столкновение с "Хизбаллой", позволил себе иронию в отношении лидера террористической организации. В видео, опубликованном в официальном "твиттере" Нетаниягу говорит, что "человеку, сидящему в бейрутском бункере, прекрасно известно, почему он торчит в бункере".





