Нетаниягу объявил об отмене соглашения с ООН по вопросу о нелегалах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник, 3 апреля, объявил об отмене соглашения с ООН по вопросу о нелегалах. Это решение глава правительства принял на фоне крайне резкой критики со стороны министров, депутатов и активистов общественных организаций.

О решении отменить соглашение Нетаниягу объявил в ходе встречи с жителями южного Тель-Авива. Вскоре после этого было опубликовано соответствующее сообщение на странице Нетаниягу в социальной сети Facebook.

"Время от времени принимаются решения, которые потом приходится пересматривать. В последние сутки я много раз консультировался с министром внутренних дел Арье Дери, с представителями профессиональных инстанций и общественных организаций. Я внимательно слушал многочисленные замечания по поводу соглашения. После того, как взвесил все за и против, я принял решение отменить соглашение", – говорится в сообщении.

Глава правительства добавил: "Несмотря на юридические сложности и на осложняющуюся международную ситуацию, мы продолжим упорно действовать, добиваясь удаления нелегалов из страны. Одновременно продолжится поиск возможных путей комплексного решения проблемы".

Министр просвещения и глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет приветствовал решение главы правительства. "Речь идет о мудром решении премьер-министра отменить соглашение о приеме нелегалов. Удалось избежать беды, последствия которой мы бы расхлебывали еще несколько поколений. Сейчас необходимо удалить из страны нелегалов", – заявил он.

Глава МЕРЕЦ Тамар Зандберг заявила: "Токбекисты, которых Нетаниягу взрастил, оторвал от клавиатуры и перенес в реальный мир, вышли из-под контроля и самым позорным и жалким образом сломили Нетаниягу, что лишний раз доказывает, насколько он не имеет политической линии. Биби сбежал и оставил ситуацию, в которой нет депортации, нет соглашения и нет решения проблем беженцев и жителей южного Тель-Авива. Их токбекисты, обслуживающие Нетаниягу, покинули на произвол судьбы".

Из агентства ООН по делам беженцев передали: "Мы надеемся, что Израиль пересмотрит свое решение".





